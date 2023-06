Condena de un año de cárcel por amenazar a su expareja

Minutos después de las 11:30 de la mañana, el juez correccional n°3 Javier Herrera dio a conocer el veredicto de sentencia recaído en la causa que tenía en el banquillo de los acusados a Sergio Contini (38) por dos hechos de amenazas en contexto de género.

El magistrado resolvió declararlo culpable de los delitos antes mencionados e imponerle la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, tal como lo había peticionado el fiscal Víctor Figueroa en sus alegatos. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar al pedido de prisión preventiva -es decir que Contini vaya al penal hasta tanto quede firme la sentencia y luego cumpla allí la pena- pedida por el fiscal, basada en el temor fundado de la víctima sobre su acusado, quien si bien llegó en libertad al juicio que inició la semana pasada, quedó detenido al no poder declarar, por miedo, la víctima, por lo que al finalizar la audiencia, Contini fue trasladado a su casa, previo a colocársele un dispositivo electrónico, el que no le permitirá salir del perímetro de la vivienda y alertará a la víctima y a las autoridades si este intenta acercarse a su expareja. La medida será cumplida hasta tanto quede firme la sentencia.

Brevemente, los hechos por los que Contini fue condenado y pasará un año tras las rejas ocurrieron en el mes de enero de este año cuando, en medio de una discusión, amenazó con matar a su expareja y con prenderle fuego a la casa, mientras quemaba con un encendedor su ropa.