Condenaron a prisión perpetua al joven que asesinó a puñaladas a su compañera en Mendoza

Iván Gabriel Juárez Cruz fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma, la joven de 24 años asesinada a puñaladas en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo, Mendoza. El veredicto fue unánime y estuvo a cargo de un jurado popular integrado por 12 ciudadanos.

La jueza Mónica Romero dio a conocer la sentencia el viernes por la tarde en el Polo Judicial Penal de Mendoza. El tribunal consideró probado el agravante por violencia de género planteado por la fiscalía y la querella.

"Imponer la pena de prisión perpetua con costas más inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, femicidio", expresó la magistrada al comunicar la decisión, según consignó MDZ.

La condena se conoció después de cinco jornadas de juicio. La defensa había solicitado que Juárez fuera condenado por homicidio simple, una figura que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, el jurado descartó esa postura y declaró culpable al acusado por unanimidad.

El juicio por el femicidio de Malén Ledesma

El debate comenzó el lunes en el Polo Judicial Penal de Mendoza. La acusación estuvo a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y del jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo.

La familia de Malén fue representada por el abogado querellante Matías Salvi, mientras que Juárez tuvo como defensores a Ariel Benavídez y Gastón Nahman.

Para la fiscalía, el crimen debía ser considerado un homicidio agravado por violencia de género, es decir, un femicidio. La defensa, en cambio, sostuvo que no existían elementos suficientes para aplicar esa figura y pidió que el acusado fuera juzgado por homicidio simple.

Durante su alegato, Guzzo sostuvo que no es necesario que exista una relación previa de violencia o control para que un crimen sea considerado femicidio. Según la acusación, el hecho estuvo atravesado por una relación desigual y una conducta de dominación hacia la joven.

La fiscalía también presentó como parte de su hipótesis las pericias psicológicas y el comportamiento de Juárez después del ataque.

Cómo fue el crimen de Malén Ledesma

Malén Ledesma tenía 24 años, era oriunda de Rawson, Chubut, y estudiaba la Licenciatura en Inglés en la Universidad Nacional de Cuyo.

El 8 de diciembre de 2023, había pasado la tarde junto a Juárez en una zona de montaña de Luján de Cuyo. Por la noche, ambos viajaban en una camioneta Toyota Hilux por la Ruta 82, en la zona de Cacheuta.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Juárez detuvo el vehículo a la altura del kilómetro 31. En ese momento, atacó a Malén con un cuchillo y la hirió varias veces en el cuello.

La joven logró pedir ayuda, pero murió pocos minutos después como consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, Juárez escapó del lugar en la camioneta. La Policía logró localizarlo mediante las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones y lo interceptó poco después en la zona de Chacras de Coria.

Al momento de su detención tenía sangre en las manos y, según la investigación, el cuchillo utilizado en el ataque había quedado dentro del vehículo.

Los peritajes posteriores también detectaron rastros genéticos de Malén debajo de las uñas de Juárez, además de lesiones en las manos de la joven. Esos elementos fueron incorporados como prueba durante el juicio.

Qué dijo Iván Juárez antes del veredicto

Antes de que el jurado iniciara la deliberación, Juárez declaró por primera vez frente a los ciudadanos encargados de determinar su responsabilidad penal.

El acusado admitió haber matado a Malén, aunque rechazó que el hecho hubiera sido un femicidio.

"Yo le quité la vida a una persona", expresó durante su declaración. También pidió disculpas a la familia de la joven y aseguró que no encontraba una justificación para lo ocurrido.

Juárez sostuvo que ambos habían sido amigos durante cuatro años y negó que hubiera intentado mantener una relación sentimental con ella. Según su versión, el ataque se produjo después de una discusión y afirmó que no podía explicar por qué había tomado la decisión de matarla.

Durante su declaración también hizo referencia a búsquedas que había realizado en internet antes del crimen, entre ellas información relacionada con la aorta y una arteria.

Además, relató que después del ataque vio gente en la zona, se asustó y escapó del lugar. Su declaración terminó entre lágrimas y con un pedido de perdón.

El jurado lo declaró culpable por unanimidad

Luego de escuchar a las partes y analizar las pruebas presentadas durante el debate, los 12 integrantes del jurado popular declararon por unanimidad a Juárez penalmente responsable del femicidio de Malén Ledesma.

La decisión respaldó la hipótesis sostenida por la fiscalía y la querella sobre la existencia de violencia de género y descartó el planteo de la defensa para encuadrar el hecho como homicidio simple.

La jueza Mónica Romero comunicó la sentencia en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza. Juárez recibió una condena a prisión perpetua, además de la inhabilitación correspondiente y el pago de las costas del proceso.

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