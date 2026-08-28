Secuestran dos motocicletas y un auto con el chasis adulterado en Catamarca

Durante la jornada de hoy, numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, conjuntamente con efectivos de la Comisaría Departamental Pomán y de la seccional de Saujil, llevaron adelante un operativo de inspección y verificación en distintos talleres mecánicos de esas localidades del departamento Pomán.

La intervención policial estuvo orientada a la revisión de vehículos y elementos vinculados al ámbito automotor. En ese contexto, el personal interviniente concretó una serie de secuestros que quedaron posteriormente bajo intervención de la Justicia.

El procedimiento reunió el trabajo de distintas dependencias policiales, con presencia tanto de la División especializada en la sustracción de automotores como de efectivos de las jurisdicciones correspondientes a Pomán y Saujil.

Motocicletas y cuadros con requerimientos judiciales

Como resultado de las inspecciones, los efectivos policiales procedieron al secuestro de dos motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas. A este resultado se sumó el hallazgo de dos cuadros que tendrían requerimientos judiciales de la provincia de La Rioja por el delito de hurto.

Estos elementos quedaron comprendidos dentro de las actuaciones derivadas del operativo. Los requerimientos judiciales mencionados corresponden a la provincia de La Rioja, y están relacionados con investigaciones por el delito de hurto.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

de distintas marcas y cilindradas. Dos cuadros que tendrían requerimientos judiciales de la provincia de La Rioja por el delito de hurto.

que tendrían requerimientos judiciales de la provincia de La Rioja por el delito de hurto. Un automóvil Fiat Regatta, cuya numeración de chasis presentaría signos de adulteración.

La diversidad de los elementos secuestrados marca uno de los aspectos centrales del procedimiento, ya que las verificaciones permitieron detectar tanto motocicletas como cuadros con requerimientos judiciales y un automóvil cuya identificación registral presentaría una presunta irregularidad.

Un Fiat Regatta bajo investigación

Dentro de los vehículos alcanzados por el operativo se encuentra un Fiat Regatta, cuya numeración de chasis presentaría signos de adulteración.

La situación del automóvil quedó incorporada a las actuaciones correspondientes, al igual que los restantes elementos secuestrados durante las inspecciones realizadas en los talleres mecánicos de las localidades del departamento Pomán.

El dato referido a la numeración del chasis constituye otro de los puntos relevantes surgidos de las tareas de verificación efectuadas por el personal policial. La constatación de signos de adulteración motivó el secuestro del vehículo y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía

Finalizado el procedimiento, todo lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse.

De esta manera, las actuaciones surgidas de las inspecciones realizadas por la División Sustracción de Automotores, la Comisaría Departamental Pomán y la seccional de Saujil continuarán bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial.

El operativo dejó como resultado el secuestro de dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas, dos cuadros con requerimientos judiciales de La Rioja por hurto y un Fiat Regatta cuya numeración de chasis presentaría signos de adulteración. Todos estos elementos permanecen ahora vinculados a las actuaciones judiciales, conforme a las medidas dispuestas por la Fiscalía interviniente.