Catamarca: allanaron un domicilio céntrico por una denuncia de estafa

El despliegue de las fuerzas de seguridad tuvo su génesis formal en las instalaciones judiciales a raíz de una denuncia penal radicada por un hombre. El damnificado promovió la acción legal bajo la calificación del supuesto delito de estafa, un ilícito que movilizó los mecanismos investigativos del Estado. Con los elementos aportados en la presentación inicial, el expediente quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 7, dependencia que asumió la dirección de la pesquisa para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El despliegue táctico y el operativo en el inmueble

Para avanzar sobre las pistas recolectadas, la fiscalía interviniente requirió formalmente una medida de coerción y revisión sobre un domicilio particular. La solicitud fue evaluada y formalizada por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, el cual emitió la orden legal correspondiente para irrumpir en el lugar señalado. Con el mandato judicial en su poder, los efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se trasladaron hasta el objetivo acompañados operativamente por sus pares de la Dirección General de Criminalística. El procedimiento se materializó con el ingreso a un inmueble situado específicamente sobre la calle Rivadavia al 300, donde se ejecutó minuciosamente el allanamiento ordenado por la magistratura.

El saldo del procedimiento y los elementos secuestrados

Una vez finalizada la medida judicial dentro de la propiedad de la calle Rivadavia, los peritos y efectivos policiales procedieron a la incautación de diversos objetos que guardan relación directa con el expediente en curso. Entre los elementos formalmente secuestrados y retirados del lugar se encuentran los siguientes:

Una máquina de coser Godeco Prestige

Dos auriculares de diferentes características

Todo lo incautado fue puesto de manera inmediata a disposición de la Justicia interviniente, la cual evaluará su valor probatorio en el marco del expediente. En paralelo con el secuestro de los bienes, la investigación determinó la situación procesal de los involucrados en el domicilio requisado: un sujeto mayor de edad, quedó formalmente supeditada a la prosecución de la causa mientras continúan las diligencias procesales dispuestas por las autoridades competentes para esclarecer los detalles de la estafa investigada.