Llamó a la policía para denunciar un robo en su casa y le descubrieron más de un kilo de marihuana

En la madrugada de hoy, exactamente a las 02:30, la tranquilidad de la localidad de Ancasti se vio alterada cuando el personal de la Comisaría Departamental Ancasti debió acudir a un domicilio situado en esa misma localidad perteneciente al departamento homónimo. El desplazamiento de los efectivos respondió al llamado de un hombre de 32 años de edad, quien se encontraba en el lugar y manifestó de manera directa ante los uniformados que había sido víctima de un ilícito. Ante esta situación formal, los agentes actuantes procedieron bajo los protocolos correspondientes y lo invitaron a radicar la denuncia penal que diera inicio a la investigación de los hechos que él mismo alegaba haber sufrido.

El descubrimiento imprevisto y la activación del protocolo especializado

Lejos de agotarse en la exposición inicial por el presunto delito contra la propiedad, la intervención policial dio un giro radical cuando los efectivos que se encontraban en el interior del inmueble realizaron una observación minuciua del entorno. En ese preciso momento, los uniformados observaron que en el inmueble había una sustancia de tipo herbácea, un indicio visual que encendió las alarmas de inmediato sobre una posible infracción a la ley de estupefacientes. Con la urgencia que ameritaba el caso y siguiendo los pasos formales para estos escenarios, las autoridades dieron inmediata intervención a sus pares especializados de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Los especialistas en la materia se desplazaron hacia la locación para cumplir con sus funciones específicas, implementando los métodos de análisis y revisión correspondientes sobre los elementos hallados en la vivienda. Como resultado de estas tareas de su especialidad, los agentes concretaron el procedimiento principal de la jornada:

El secuestro formal de 1,109 Kg., de marihuana que se hallaba en el interior de la finca inspeccionada.

La actuación de la Justicia Federal y el cierre del procedimiento

Tras el operativo desplegado por la Dirección Drogas Peligrosas y el pesaje oficial de la sustancia incautada, el caso escaló hacia las instancias judiciales competentes dada la naturaleza federal del material estupefaciente hallado. De esta manera, lo incautado fue puesto a disposición del Juzgado Federal, autoridad judicial que asumió el control de las actuaciones y desde donde se impartieron de manera inmediata las directivas a seguir para continuar con el temperamento legal que corresponda en el marco de esta causa iniciada insólitamente a raíz de un llamado por un ilícito común.