Condenaron a siete y seis años y medio a los asaltantes del estudio contable Haddad

En la jornada de ayer, inició y finalizó en la Cámara Penal N° 2 el juicio en contra de Florencio Cavieres y Darío Verón, acusados del violento robo con arma perpetrado el 13 de julio de 2019 al estudio contable Haddad, sito en calle Rojas 623. Los jueces del tribunal, Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada encontraron culpables a ambos y los condenaron a las penas de siete y seis años y medio de prisión, respectivamente. La fiscalía, a cargo del Dr. Gustavo Bergesio, había pedido en sus alegatos la pena de ocho y siete años. En el inicio del debate, ambos imputados declararon desde el penal a través del sistema de videoconferencia y reconocieron el hecho. Pidieron disculpas a las víctimas, pero resaltaron que no actuaron con la violencia de la que se los acusa en el hecho.



El debate

Pasadas las 10:00 de la mañana, el tribunal se constituyó en el recinto junto al Ministerio Público y las defensas de los imputados y abrió la audiencia que fue seguida vía online por los imputados. Luego de que la secretaria de la Cámara, Dra. Milagros Santillán, diera lectura a la parte pertinente de la pieza acusatoria, el presidente del tribunal, Luis Guillamondegui, le dio la palabra a los imputados para que se defendieran.

En primer término, lo hizo Cavieres, quien a líneas generales reconoció el hecho del que se le acusa, pero resaltó que lo hizo por “necesidad” porque “no tenía para darle de comer a sus hijos”.

Al momento de referirse al arma empleada, dijo que era de utilería y que no ejercieron sobre las víctimas la violencia que dice la acusación. “Pido perdón a las víctimas, a la sociedad catamarqueña y a uds. (refiriéndose a los jueces), por hacerle perder el tiempo.

Actué por desesperación” puntualizó el imputado, quien dijo también: “No soy un violador, ni un asesino, soy padre de tres hijos a los que no tenía para mantenerlos”.

Seguidamente, hizo lo propio el otro coimputado, Verón, quien en la misma línea de ideas de Cavieres, dijo que el arma era de utilería, de “juguete” y que estaba desesperado que no tenía trabajo y no tenía cómo “mantener a sus cinco hijos y a su mujer” expresó. También, pidió disculpa a las víctimas y dijo que “fue una mala decisión”.

Tras el reconocimiento parcial del hecho por parte de los imputados, el tribunal, con el acuerdo de las partes, desistieron de los testigos, quienes habían comparecido en la sala y se abrió la ronda de los alegatos. (ver recuadro).



Sentencia

Pasado el mediodía, la audiencia se reanudó y se dio a conocer el veredicto de sentencia. Por unanimidad, los jueces Guillamondegui, Morabito y Gershani declararon culpables del delito se robo agravado por el uso de arma en calidad de coautores a ambos, imponiéndoles las penas de siete años a Cavieres y seis años y seis meses a Veron, ambas de cumplimiento efectivo. Cabe señalar, que los ahora condenados se encuentran privados de la libertad en el penal de Miraflores desde el año pasado, cuando fueron detenidos por la Policía, tras cometer el atraco.

Los alegatos de las partes

Al momento de alegar, el fiscal Gustavo Bergesio mantuvo la acusación en contra de ambos imputados, es decir, la de robo agravado por el uso de arma, pero diferenció el rol que cumplió cada uno en el hecho, solicitando las penas de 7 y 8 años de prisión. En su exposición, el fiscal valoró la declaración de los imputados, quienes reconocieron el hecho y pidieron disculpas a las víctimas y a la sociedad. En cuanto al rol de los imputados, pidió mayor pena para Cavieres, ya que portaba el arma con la que agredió a las víctimas. En tanto que para Verón, pidió también que sea declarado reincidente ya que al momento del hecho gozaba del beneficio carcelario, puesto que se encontraba cumpliendo una pena por otro delito. Luego, fue el turno de las defensas. El Dr. García, en representación de Cavieres, pidió una pena menor a la peticionada por el fiscal y resaltó la declaración de su asistido, quien dijo que robó por no tener trabajo y no tenía para alimentar a sus hijos. Además, resaltó que no cuenta con antecedentes y el estado de salud que atraviesa por una mala praxis.

A renglón siguiente, hizo lo propio la defensa de Verón, quien admitió que su asistido debía recibir una condena por el hecho que cometió, pero que no debe ser víctima de la aplicación de un tormento carcelario. “A mi entender -explicó el defensor- es mucho lo pedido por el fiscal, ya que no se puede acreditar el tipo de arma empleado”. Finalmente, pidió una pena de cinco años y seis meses para Verón. Antes de retirarse a deliberar el veredicto, los imputados expresaron su última palabra, donde reiteraron el pedido de disculpas a las víctimas y que delinquieron por la falta de trabajo y dinero para alimentar a sus familias.



El fiscal de la Cámara 2, Dr. Gustavo Bergesio. /Foto: César Gómez/La Unión.