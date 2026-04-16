Una mujer fue aprehendida en Catamarca tras negarse a pagar un viaje en taxi

a mañana de hoy en Catamarca transcurría con aparente normalidad hasta que, a las 11:00, un episodio alteró la dinámica habitual en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El hecho tuvo lugar en la plaza El Maestro, ubicada en la intersección de las avenidas Presidente Arturo Illia y Virgen del Valle Norte, un punto urbano clave tanto por su circulación vehicular como por su afluencia peatonal.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, que alertó a las fuerzas de seguridad sobre una situación conflictiva vinculada a un servicio de transporte. En respuesta, efectivos de la Comisaría Cuarta se dirigieron al lugar, donde ya se encontraban interviniendo sus pares del COEM-Kappa.

La intervención policial y la aprehensión

Al arribar al sitio, el personal policial constató que efectivos del COEM-Kappa tenían aprehendida a una joven mujer identificada con los apellidos Vega Carrizo, de 29 años de edad. Según la información recabada en el lugar, la medida se adoptó debido a que la mujer se habría negado a abonar el servicio de un taxista, un hombre de 35 años.

El incidente, que en principio podría considerarse de carácter menor, escaló hasta requerir la intervención de distintas unidades policiales, lo que evidencia la importancia que adquieren estos conflictos en el espacio público, especialmente en zonas céntricas de la ciudad.

Derivación judicial del caso

Tras la intervención en el lugar y la verificación de los hechos, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que deberá avanzar en la evaluación de lo sucedido y determinar los pasos procesales a seguir.

En paralelo, el trabajador afectado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 4, instancia clave para formalizar la acusación y dar curso legal al conflicto.