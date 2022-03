Condenaron a tres años de cárcel a Sergio Orsi porque no tuvo intención de matar

Sergio Orsi había llegado a juicio por el delito de homicidio en grado de tentativa. En su declaración, aseguró que no tuvo intención de quitarle la vida a la víctima, Rodolfo Acevedo, quien en el inicio del juicio manifestó ante los jueces que Orsi lo hirió con una cuchilla cuando cayó al suelo y le dijo que se fuera o lo mataría.

Declaraciones que fueron valoradas por el fiscal Miguel Mauvecin, al momento de pronunciar sus alegatos, para solicitar el cambio de carátula. El representante del ministerio público fiscal entendió que el imputado no tuvo intención de provocar la muerte de Acevedo, “sí de lesionarlo y producirle un daño como lo hizo, pero no de matarlo” sentenció el fiscal, alegando que “tuvo oportunidad de hacerlo, de quitarle la vida, pero no lo hizo”.

Asimismo, concluyó que Orsi actuó con una violencia desmedida; “era una pelea mano a mano y él actuó desmedidamente con una cuchilla”.

Al momento de peticionar la pena, Mauvecin pidió que se lo declare culpable del delito de lesiones graves y no de homicidio en grado de tentativa, imponiéndole por ello la pena de tres años de cumplimiento efectivo.

A renglón siguiente, alegó la defensa de Orsi, Dr. Juan Pablo Morales, quien manifestó coincidir con el pedido del fiscal en cuanto al cambio de calificación, no así en la cuantía de la pena. Para el defensor, la pena a aplicar debía ser la de 2 años y 6 meses de prisión.

Seguidamente, el imputado volvió a pedir disculpa en su última palabra y el tribunal pasó a deliberar.

Cerca de las 11:00 de la mañana, se leyó el veredicto y, por unanimidad, los jueces del tribunal, Jorge Palacios, Patricia Olmis y Marcelo Soria lo condenaron a tres años de prisión efectiva.

Concluida la audiencia, Orsi fue nuevamente trasladado al penal, donde se encuentra detenido desde mayo del año 2020.