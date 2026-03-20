Confirman la detención del falso policía acusado de grooming y abuso

La Justicia confirmó la detención de Francisco Gustavo Velázquez (37), el hombre acusado de múltiples delitos de índole sexual contra menores de edad, en el marco de una causa que continúa en plena investigación. La medida fue ratificada tras la audiencia de control de detención, instancia en la que se evaluó la legalidad del procedimiento y la situación procesal del imputado.

Como consecuencia de esta resolución, se dispuso que Velázquez sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión implica un paso clave en la consolidación de la causa, que reúne una serie de acusaciones graves vinculadas a delitos sexuales.

La investigación y las imputaciones

El caso es investigado por el fiscal Hugo Costilla, quien ya había formalizado la imputación contra el acusado por una serie de delitos que incluyen:

Grooming

Abuso sexual

Otros delitos en perjuicio de menores de edad

De acuerdo con lo informado, la causa se encuentra en desarrollo y presenta una complejidad creciente debido a la naturaleza de los hechos y la posible existencia de más víctimas. Las fuentes judiciales indicaron que las acusaciones son múltiples, lo que refuerza la gravedad del expediente y la necesidad de profundizar las tareas investigativas.

El modus operandi

Uno de los elementos centrales de la investigación es el modo de captación de las víctimas. Según los datos reunidos, Velázquez se hacía pasar por efectivo policial, utilizando esa identidad falsa como herramienta para generar confianza y ejercer influencia sobre menores de edad.

Este mecanismo de engaño le habría permitido establecer contacto con sus víctimas, a quienes posteriormente sometía a distintos tipos de conductas delictivas. La suplantación de identidad, en este contexto, aparece como un factor determinante en la construcción de las situaciones investigadas.

El caso que inició la causa

El origen de la investigación se remonta a la denuncia realizada por la madre de una adolescente de 14 años, quien expuso una situación que resultó clave para activar la intervención judicial. Según el relato, el imputado le habría ofrecido dinero a la menor a cambio de fotos y videos de contenido sexual.

Este hecho puntual permitió avanzar en la identificación del sospechoso y derivó en la apertura de una causa que, con el correr de los días, incorporó nuevos elementos y posibles hechos similares. La denuncia inicial no solo visibilizó la situación, sino que también marcó el punto de partida para el despliegue de las medidas investigativas.

Velázquez había sido detenido días atrás en el barrio Altos de Choya, en el marco de un operativo policial que se llevó a cabo tras la denuncia mencionada. El procedimiento permitió su aprehensión y posterior puesta a disposición de la Justicia.

La detención se produjo luego de que se reunieran elementos suficientes que lo vincularían con los hechos denunciados. A partir de ese momento, se avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes, incluyendo la audiencia de control de detención que finalmente ratificó la medida.

Investigación en curso y posibles nuevas víctimas

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en el desarrollo de la causa es la posibilidad de que existan otras víctimas que aún no han sido identificadas. Las fuentes judiciales señalaron que la investigación continúa abierta y que no se descarta la aparición de nuevos casos vinculados al accionar del imputado.

En este sentido, el expediente se encuentra en una etapa dinámica, con recolección de pruebas y análisis de información que podría ampliar el alcance de las acusaciones. La multiplicidad de denuncias y la modalidad utilizada por el acusado refuerzan la hipótesis de un accionar reiterado.