Confirmaron la detención de un hombre imputado por múltiples hechos de estafa en Catamarca

El juez de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, Miguel Oreste Piovano, confirmó la detención de Walter David Antonio Vega, quien enfrenta imputaciones por diversos hechos de estafa y defraudación. La causa está siendo dirigida por la fiscal Florencia Reartes Sesto y, en la misma investigación, también se encuentra imputada Carina Rosa Aragón.

Durante la audiencia de indagatoria, tanto Vega como Aragón prestaron declaración asistidos por defensa particular, lo que permitió formalizar los cargos en presencia de sus representantes legales. Según los elementos de prueba reunidos hasta el momento, la fiscal imputó a Vega por:

Estafa en calidad de autor (primer hecho)

(primer hecho) Defraudación en calidad de coautor (del segundo al séptimo hecho), todos en concurso real

En tanto, Aragón fue imputada por:

Estafa en calidad de autora (primer hecho)

(primer hecho) Defraudación en calidad de coautora (hechos subsecuentes)

Modalidad y alcance de las estafas

La investigación determinó que los hechos ocurrieron entre junio de 2023 y noviembre de 2024, siguiendo un patrón reiterado de acción. Según la fiscalía, la metodología del principal imputado consistía en ofrecer planes de financiación para vehículos y motocicletas, mediante dos canales:

Visitas puerta a puerta , acercándose personalmente a los potenciales clientes

, acercándose personalmente a los potenciales clientes Oficinas comerciales en la ciudad de Belén, donde se promocionaban las unidades

En este marco, distintas personas realizaron pagos parciales o totales, sin que se cumpliera la entrega de los vehículos en los plazos acordados, o incluso sin que se concretara en absoluto.

Casos documentados y perjuicios

Los hechos investigados incluyen varios episodios concretos:

En uno de los casos, se suscribió una solicitud de adhesión para un automóvil , abonándose la totalidad del monto pactado. Sin embargo, el vehículo nunca fue entregado , ni se proporcionó documentación respaldatoria, prolongándose la situación mediante excusas por supuestos inconvenientes mecánicos .

, abonándose la totalidad del monto pactado. Sin embargo, , ni se proporcionó documentación respaldatoria, prolongándose la situación mediante . En otros casos, se ofrecieron planes de financiación para motocicletas , fijando condiciones de pago y fechas de entrega que no fueron cumplidas. En una de estas situaciones, la motocicleta entregada presentó fallas mecánicas y fue devuelta , sin que luego se realizara la nueva entrega ni la devolución total del dinero.

, fijando condiciones de pago y fechas de entrega que no fueron cumplidas. En una de estas situaciones, la motocicleta entregada presentó , sin que luego se realizara la nueva entrega ni la devolución total del dinero. En los restantes hechos, pese a haber completado o avanzado significativamente los pagos, los vehículos no fueron entregados, o se firmaron acuerdos de devolución que no se cumplieron en su totalidad.

Además, se detectaron maniobras de contacto mediante llamadas telefónicas y plataformas digitales, donde se ofrecían unidades bajo condiciones similares, recibiéndose pagos iniciales y cuotas mensuales sin que se concretara la adjudicación comprometida ni la restitución íntegra de los montos abonados.

Participación de los imputados y patrón de conducta

La investigación revela que no todos los hechos involucraron a Aragón, limitándose su participación a algunos de los episodios. En todos los casos, los imputados habrían actuado mediante ardid y engaño, incumpliendo sistemáticamente las condiciones pactadas y ocasionando perjuicios patrimoniales a las personas damnificadas.

El modus operandi de los imputados evidencia un patrón de conducta reiterado y planificado, que incluyó:

Ofertas de financiación falsas o incumplidas

Manipulación de plazos de entrega

Incumplimiento en la devolución de pagos ya realizados

Uso de medios digitales y contacto personal para ampliar el alcance de las estafas

Estado actual de la investigación

La fiscalía continúa recabando pruebas y analizando los distintos hechos, mientras que los imputados permanecen bajo detención preventiva, en espera de las próximas audiencias judiciales. El caso refleja no solo el impacto económico sobre las víctimas, sino también la complejidad de las investigaciones sobre delitos financieros con modalidad reiterada, donde la combinación de engaño personal y digital dificulta la restitución de los perjuicios ocasionados.