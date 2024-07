Confirmaron la elevación a juicio del ex esposo de Liliana Garabedian

El tribunal de la cámara de apelación y exhorto de la provincia resolvió ayer no hacer lugar al pedido del abogado Herman Zalazar quién ejerce la defensa de Alejandro Barros, ex pareja de Liliana Garabedian y confirmar la elevación a juicio tal como lo pidió la fiscal Jesica Miranda, quien realizó la investigación penal preparatoria.

Según se supo, a través del sistema de notificación digital cerca de las 13.00 de hoy lunes se les informo a sus respectivos correo electrónico a las partes del proceso, es decir, a la defensa de Barros, al abogado querellante, quién representa a la madre de Liliana en el proceso y a la fiscal de la resolución arribada.

Por unanimidad los jueces resolvieron no hacer lugar al planteo de la defensa del ex esposo de la víctima y confirmar la citación a juicio que no es otra cosa que la finalización de la investigación penal preparatoria que lleva a Barros al banquillo de los acusados.

El 12 de diciembre del año 2010 Liliana Garabedian fue encontrada sin vida en un descampado de la localidad de nueva coneta en el departamento Capayan. En principio la causa fue carátulada como una muerte por causas naturales. Sin embargo poco más de una década después peritos de gendarmería nacional concluyeron en su informe elevado oportunamente a la justicia que Liliana había sido extrangulada.

Tras la resolución del tribunal de Alzada, a la defensa de Barros le queda solo la casación ante la Corte de Justicia de la provincia.

Cabe recordar que Alejandro Barros fue enviado a juicio por el supuesto delito de "abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo".