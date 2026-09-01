Seis arrestados y veinte vehículos secuestrados tras amplios operativos

En el marco de operativos de prevención y seguridad, efectivos de diferentes dependencias policiales llevaron adelante recorridos preventivos e identificación de personas en distintas jurisdicciones de la provincia. Los procedimientos se desarrollaron en Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Paz y Santa Rosa y contaron con la intervención conjunta de numerarios de unidades operativas y grupos especiales de la Institución.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP), junto con personal de las Seccionales Segunda, Tercera, Cuarta y Novena de la Capital.

A estas acciones se sumaron numerarios de las dependencias de Santa Rosa y San Antonio, correspondientes a los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, respectivamente. También participaron efectivos de la Subcomisaría Lavalle del Departamento Santa Rosa, de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Recreo, además de diferentes grupos especiales de la Institución.

El despliegue permitió realizar tareas preventivas y procedimientos de identificación de personas en las respectivas áreas de jurisdicción, en una acción conjunta que involucró a distintas unidades policiales.

Seis mayores de edad fueron arrestados

Como resultado de los procedimientos desarrollados, los uniformados arrestaron a seis personas del sexo masculino, todas mayores de edad.

Tras los arrestos, se llevaron a cabo las actuaciones de rigor correspondientes. La intervención formó parte de las acciones preventivas desplegadas por las distintas dependencias y grupos que participaron de los operativos en las jurisdicciones mencionadas.

Veinte vehículos secuestrados

Durante los operativos también se concretó el secuestro de veinte vehículos. El total estuvo compuesto por un automóvil y diecinueve motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según se informó, los secuestros se produjeron debido a que los conductores de los rodados infringieron lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia. La intervención policial incluyó la confección de las respectivas actas de infracción, en cumplimiento de las actuaciones correspondientes ante las faltas detectadas durante los controles y recorridos realizados.

El detalle de los vehículos secuestrados fue:

1 automóvil .

. 19 motocicletas de distintas marcas y cilindradas .

. 20 vehículos secuestrados en total.

Infracciones a la normativa vigente

Los procedimientos vinculados con los vehículos estuvieron relacionados con infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de la Provincia.

Luego de labrarse las correspondientes actas de infracción, los vehículos secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralones Municipales correspondientes.

De esta manera, la actuación no se limitó al secuestro de los rodados, sino que continuó con el procedimiento administrativo previsto, a partir de la documentación de las infracciones detectadas y el traslado de los vehículos a los lugares establecidos para su resguardo.

Las motocicletas involucradas eran de distintas marcas y cilindradas, mientras que entre los vehículos secuestrados también se contabilizó un automóvil.