Explotación infantil: activan protocolo tras hallar a dos niños vendiendo golosinas

Tras realizar tareas investigativas, numerarios de la División Trata de Personas de la Policía se constituyeron en la intersección de la avenida Presidente Arturo Illia e Intendente Mamerto Medina, donde constataron la presencia de dos niños que, según se informó, estarían realizando la venta ambulante de golosinas.

Los menores tienen 9 y 10 años de edad. Ante la situación detectada, el personal policial puso inmediatamente el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, a partir de lo cual se dispusieron nuevas actuaciones para abordar la situación.

La intervención se produjo en el marco de las tareas realizadas por la División Trata de Personas, luego de que los efectivos constataran que ambos niños se encontraban desarrollando la actividad de venta ambulante en ese sector.

Intervención del Sistema de Protección Integral

Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, desde la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste se dispuso la intervención del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

A partir de esa disposición, el personal correspondiente llevó adelante el protocolo establecido para este tipo de situaciones. La actuación tiene como finalidad avanzar en el abordaje del caso y determinar las circunstancias en las que los dos niños se encontraban realizando la venta ambulante.

Como parte de las medidas adoptadas, se dispuso que los progenitores de los menores se presenten en el Pabellón N° 24 de la Secretaría de Familia. El objetivo es dar continuidad a un abordaje interdisciplinario, ante la existencia de una presunta situación que podría involucrar una vulneración de derechos y/o explotación infantil.

Una situación bajo análisis

La actuación iniciada busca establecer con precisión el contexto en el que los niños, de 9 y 10 años, se encontraban realizando la venta ambulante de golosinas en la intersección de la avenida Presidente Arturo Illia e Intendente Mamerto Medina.

En ese marco, la intervención apunta a determinar si la actividad desarrollada por los menores se encontraba vinculada con una presunta situación de vulneración de derechos y/o explotación infantil.

La presencia de los efectivos de la División Trata de Personas y la posterior comunicación a la Fiscalía permitieron activar el procedimiento previsto y dar intervención al Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Continuidad del abordaje

Con la presentación de los progenitores en el Pabellón N° 24 de la Secretaría de Familia, se busca avanzar con las acciones dispuestas para dar continuidad al abordaje interdisciplinario del caso.

Hasta el momento, la intervención se encuentra orientada a esclarecer las circunstancias detectadas y a establecer si los menores se encontraban atravesando una situación de vulneración de derechos y/o explotación infantil.

La actuación conjunta de la División Trata de Personas de la Policía, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene como eje la aplicación del protocolo correspondiente y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de los dos niños involucrados.