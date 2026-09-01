Secuestraron en Catamarca un utilitario buscado por robo en Córdoba

A las 23:10 de la noche de ayer, la rutina de seguridad en las rutas provinciales arrojó un resultado de relevancia judicial. Numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia se encontraban apostados en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado en la localidad de Santa Rosa, perteneciente al departamento Valle Viejo. En el marco de sus funciones habituales, el personal policial llevaba a cabo un operativo integral consistente en un riguroso control vehicular y la identificación de personas que circulaban por esa estratégica vía de comunicación terrestre.

La inspección del rodado y el alerta informático

Durante el desarrollo de las tareas de fiscalización preventiva, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Renault Kangoo. El vehículo se encontraba al mando de una mujer oriunda de la provincia de Santiago del Estero, quien cumplió con las indicaciones iniciales de detenerse en el puesto caminero. Sin embargo, el procedimiento dio un giro determinante cuando los agentes procedieron a ingresar los datos del rodado en el sistema informático de consultas policiales para verificar su situación legal y registral. La base de datos arrojó de manera inmediata un requerimiento judicial de carácter urgente sobre el vehículo.

El trasfondo legal y la intervención de la justicia

El informe arrojado por el sistema permitió determinar que la camioneta Renault Kangoo contaba con un pedido legal activo por el supuesto delito de robo calificado. Dicha medida restrictiva había sido formalmente dispuesta por la Unidad Judicial N° 21 de la provincia de Córdoba, lo que evidenciaba una conexión interjurisdiccional en la investigación del ilícito. Ante esta situación de extrema irregularidad legal, los uniformados procedieron al secuestro formal del rodado. Posteriormente, la camioneta fue trasladada a la Seccional de Santa Rosa, dependencia que por cuestiones de jurisdicción territorial debe intervenir en la resguardo del bien. Toda la secuencia del procedimiento, junto con el secuestro del vehículo y la situación de la conductora santiagueña, se comunicó de forma inmediata a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, la cual asumió el conocimiento de la causa y ordenó las directrices procesales pertinentes para continuar con la investigación.