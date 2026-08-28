Conmoción: confirman la causa de la muerte del joven de 21 años que jugaba al fútbol

La muerte de un joven de 21 años mientras se encontraba jugando al fútbol 5 causó una profunda conmoción en la Capital. El luctuoso episodio se registró durante las últimas horas del jueves sobre avenida Virgen del Valle, donde la víctima perdió la vida de manera repentina mientras se encontraba en el complejo Mi Cancha.

El joven fue identificado ccon el apellido Acosta, de 21 años. Posteriormente, se conoció que su nombre completo era Gonzalo Martín Acosta. El hecho generó un fuerte impacto y motivó la inmediata intervención de la Policía y de la Justicia, que iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.

La situación volvió a cobrar relevancia este viernes, cuando se conoció el resultado de la autopsia practicada al joven jugador. De acuerdo con la información brindada a La Unión, el estudio permitió confirmar la causa del fallecimiento.

La autopsia confirmó la causa de la muerte

Según se informó, Gonzalo Martín Acosta falleció por muerte súbita. El resultado de la autopsia permitió descartar cualquier otra causa de muerte. No obstante, y a pesar de conocerse el resultado del estudio, la situación continúa causando conmoción por las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El joven tenía 21 años y se encontraba jugando al fútbol 5 cuando ocurrió el episodio que terminó con su vida. La confirmación conocida este viernes permitió establecer que la muerte se produjo de manera súbita.

La intervención policial y judicial

Luego de ocurrido el trágico episodio, se desplegó un operativo en el lugar. Allí trabajaron efectivos policiales y personal de la Unidad Judicial N° 4, Distrito Oeste.

Los equipos intervinientes llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación iniciada tras el fallecimiento del joven. En el hecho tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso las medidas necesarias para avanzar en la determinación de las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.

La intervención judicial se desarrolló luego del impacto provocado por la muerte del joven en momentos en que participaba de una actividad deportiva. Las actuaciones permitieron avanzar con las medidas dispuestas y con la realización de la autopsia, cuyo resultado fue conocido este viernes.

Con la confirmación de la causa del fallecimiento, se estableció que Gonzalo Martín Acosta murió por muerte súbita, descartándose otras causas.

Qué se entiende por muerte súbita

La muerte súbita es el fallecimiento rápido, natural e inesperado que ocurre de forma repentina en una persona que aparentemente gozaba de buena salud. En términos médicos, se define como la muerte que sucede dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas.

También se contempla esta definición cuando la persona fue vista por última vez en buen estado durante las 24 horas previas al fallecimiento. Se trata, por lo tanto, de una situación caracterizada por su aparición inesperada y repentina, en una persona que aparentemente se encontraba en buenas condiciones de salud antes de que ocurriera el desenlace.

En el caso de Gonzalo Martín Acosta, el resultado de la autopsia permitió establecer esta causa como el motivo de su fallecimiento.