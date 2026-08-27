Juicio por Loan: los testimonios complicaron la situación del "Americano Soria"

La situación procesal de Nicolás Soria, ampliamente conocido en el expediente bajo el alias de "El Americano", experimentó un marcado recrudecimiento este jueves en el marco del desarrollo del juicio oral por la desaparición del menor Loan Peña. El giro adverso para el imputado se consolidó tras las categóricas declaraciones testimoniales brindadas por tres integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes coincidieron de manera unívoca al señalar que el sujeto se presentaba activamente ante las autoridades simulando ser un alto funcionario internacional vinculado a organismos de seguridad globales.

Los testimonios claves de esta jornada estuvieron a cargo de los efectivos que participaron directamente en distintos procedimientos tácticos y de custodia. Concretamente, los agentes de la PNA identificados como Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, junto a Lucas Matías González de la PFA, comparecieron ante el tribunal. Las declaraciones de los cuatro uniformados resultaron plenamente coincidentes en los aspectos centrales de los hechos consultados por el cuerpo judicial, aportando precisiones determinantes sobre los movimientos y los estrictos operativos realizados en el territorio.

La fachada internacional y las contradicciones del imputado

Uno de los testimonios más reveladores de la audiencia fue el aportado por el efectivo Natanael Escobar, quien detalló con precisión los momentos en que las fuerzas le exigieron a Soria su correspondiente identificación formal en el terreno. Según relató el agente ante el tribunal, "Soria me dijo que era de Interpol y que nadie podía pedirle la identificación, ni la jueza (Cristina Pozzer Penzo), porque él tenía un jefe que estaba por encima de todos". Asimismo, el prefecto destacó un detalle singular sobre el comportamiento del imputado durante la intervención: al principio de la interacción el sujeto le hablaba en idioma inglés, pero de manera llamativa "habló en perfecto español cuando llegó la Prefectura".

Este testimonio adquiere una dimensión probatoria de extrema relevancia dentro del proceso debido a que, durante la jornada previa celebrada este miércoles, otra testigo ya había señalado formalmente que Soria aseguraba de manera sistemática ser integrante de la DEA. A este cúmulo de probanzas se sumó de forma directa la declaración del agente federal Lucas Matías González, cuyo testimonio validó y ratificó plenamente los dichos expuestos por los tres efectivos de la Prefectura Naval.

Cabe destacar que los cuatro agentes mencionados formaron parte del operativo de custodia del hotel "Despertar Iberá", ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio, que funcionó como lugar de hospedaje para los acusados de integrar la denominada "Banda del hotel" y que hoy afrontan el debate oral.

La "Banda del hotel" y las maniobras de entorpecimiento

En el centro de las imputaciones se encuentra la denominada "Banda del hotel", un grupo conformado por un total de diez personas —todas ellas formalmente imputadas—, entre las que se destaca la figura de Nicolás Soria, señalado como un presunto empresario de origen bonaerense. De acuerdo con los elementos reunidos por la fiscalía, este contingente arribó a la localidad de 9 de Julio pocos días después de que se produjera la desaparición de Loan Peña, suceso registrado a mediados de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. El grupo operó bajo la fachada de la denominada Fundación Lucio Dupuy y habría desplegado un entramado de maniobras orientadas específicamente a desviar la investigación principal, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, Nicolás Soria continúa detenido y formalmente imputado por el delito de entorpecer de forma deliberada el curso de la investigación en torno al paradero de Loan.

Próximas audiencias y valorización de la prueba

Todas las declaraciones testimoniales recabadas durante estas jornadas ya forman parte oficial del debate y deberán ser debidamente valoradas por los integrantes del tribunal en conjunto con el resto de la prueba incorporada al expediente, con el objetivo primordial de esclarecer qué ocurrió con el menor y determinar con exactitud cuál fue el rol criminal que desempeñaron Soria y los demás coacusados.

El cronograma judicial continuará avanzando en los próximos días con la presentación de nuevas tandas de testigos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Las convocatorias previstas para las próximas audiencias comprenden a los siguientes efectivos de la Prefectura Naval Argentina:

Miércoles próximo: Deberán presentarse a declarar José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño.

Jueves próximo: Lo harán Matías Agustín Fernández, Belén Nazarena Acosta, Vanina Soledad Escobar y María Isabel González.