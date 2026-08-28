Increíble: quiso entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto y su ex pareja lo denunció

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones luego de que su ex pareja lo denunciara por presuntamente intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto. El caso comenzó a ser investigado a partir de un audio de WhatsApp y derivó, además, en una serie de medidas destinadas a proteger a los cuatro hermanos y preservar posibles elementos de prueba.

La denuncia fue realizada por una mujer de 27 años, quien se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. Según relató ante las autoridades, había recibido una grabación en la que reconoció la voz de su ex pareja, padre de sus cuatro hijos.

De acuerdo con su testimonio, en el audio el hombre habría manifestado su intención de entregar a dos de los chicos a cambio de un vehículo, una situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia. Ante la gravedad de los hechos denunciados, tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá, desde donde se dispuso una serie de medidas orientadas a proteger a los menores, detener al investigado y preservar los posibles elementos que pudieran resultar relevantes para el avance de la causa.

El allanamiento y la detención

En cumplimiento de la orden judicial, cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI de la Policía de Misiones llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Municipal. Durante el procedimiento fue detenido el sospechoso, identificado como Ramón V., quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para reconstruir lo ocurrido.

Según se informó en el marco de la investigación, el acusado cuenta con antecedentes penales. En el ambiente delictivo era conocido como "ratero" y registraba antecedentes vinculados a robos. Además, según las mismas fuentes, el hombre consumía estupefacientes y había estado involucrado en causas por narcomenudeo.

Tres teléfonos celulares bajo cadena de custodia

La investigación también incluyó la intervención del personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI, que procedió al secuestro de tres teléfonos celulares. Los dispositivos estaban vinculados a:

La denunciante.

El acusado.

Un tercero cuya eventual relación con el hecho todavía es materia de investigación.

Los teléfonos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias. El objetivo de estos procedimientos será determinar, entre otras cuestiones, las circunstancias en las que se habría producido el presunto ofrecimiento denunciado por la mujer. Las pericias también buscarán establecer si hubo otras personas involucradas en el hecho. Por ese motivo, la investigación continúa abierta y se mantienen las medidas destinadas a esclarecer todos los aspectos vinculados con el caso.

Los cuatro hermanos en resguardo

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los cuatro hermanos quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna. Los menores tienen:

11 años .

. 9 años .

. 5 años .

. 1 año y 8 meses.

Además del resguardo dispuesto para los niños, una psicopedagoga y una asistente social intervinieron para brindarles asistencia y contención en el marco de la situación. Según consta en la investigación, los niños se encontraban al cuidado de su padre desde hacía tiempo. Esta situación se habría producido luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación.

La situación previa de la madre

De acuerdo con las mismas fuentes, en aquella oportunidad la mujer habría ingerido veneno para ratas y debió ser hospitalizada. Tras ese episodio, siempre según la información incorporada a la investigación, el hombre le habría asegurado que, por una supuesta "orden del juez", los menores quedarían bajo su cuidado.

Sin embargo, en el marco de las actuaciones no se encontró documentación ni una medida judicial que respaldara esa presunta disposición.

Este antecedente forma parte de los elementos que son analizados en la causa mientras la Justicia procura establecer las circunstancias en las que los cuatro niños quedaron bajo el cuidado de su padre y reconstruir los hechos que derivaron en la reciente denuncia.

La calificación de la causa

La causa tramita bajo la calificación de "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución".

La investigación continúa con distintas medidas destinadas a determinar cómo se habrían producido los hechos denunciados y si existieron otras personas que pudieran haber tenido algún tipo de participación.

El detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras que los dispositivos electrónicos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

Con el resguardo provisorio de los cuatro hermanos y la asistencia brindada por los profesionales que intervinieron en el caso, las autoridades continúan trabajando para esclarecer el contenido y el contexto del audio que dio origen a la denuncia y establecer todas las responsabilidades que pudieran surgir del expediente.