Contradenuncia: Ella es extremadamente celosa

Durante la jornada del lunes, LA UNIÓN publicó en exclusiva un supuesto grave hecho de violencia contra la mujer, que involucraba a un jefe policial. La supuesta víctima era su expareja, quien dijo que fue obligada a subir al automóvil por su ex, quien la golpeó y le sustrajo el teléfono celular.

Sin embargo, ayer se conoció que, a última hora del día lunes, el subcomisario denunciado por violencia presentó una contradenuncia contra su ex, María Eliana Carrizo, a quien sindicó de haberlo agredido físicamente y provocado daños en el vehículo de su propiedad.

De acuerdo a la información brindada por voceros de la causa, Fabian Carrizo contó que fue él quien puso fin a la relación que lo unía a su acusada porque es una “persona extremadamente celosa e impulsiva”.

Ahora bien, al referirse al día del hecho, en el que ambos denunciaron ser las víctimas, el subcomisario indicó que, aproximadamente a las 21:00 horas, se hizo presente en el lugar de trabajo de su acusada, es decir, en el Hospital Zonal San Juan Bautista, de Tinogasta, con motivos de entregarle un regalo por el Día de la Madre. Al salir su ex, se subió a su vehículo para, posteriormente, comenzar con las escenas de celos y agredirlo físicamente mediante un golpe de puño y rasguños. Además de provocar daños en el parabrisas del rodado, para luego bajarse del vehículo e ingresar nuevamente al hospital.

Tras realizar la denuncia, el policía fue examinado por el médico, determinando que presentaba un día de incapacidad laboral y un día de curación.