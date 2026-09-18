Controles en Capital, F.M.E y Tinogasta: dos arrestados y nueve motos secuestradas

Efectivos policiales de las Seccionales Segunda, Tercera y Octava de la ciudad Capital, junto con numerarios de las Comisarías Departamentales de Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, llevaron adelante distintos operativos de control vehicular e identificación de personas en puntos correspondientes a sus respectivas jurisdicciones.

Los procedimientos contaron además con la colaboración de distintos grupos especiales, en el marco de las tareas de control desarrolladas durante los operativos.

Las acciones estuvieron orientadas al control de vehículos y a la identificación de personas, con intervención de personal de las diferentes dependencias mencionadas. Como resultado de los procedimientos, los efectivos concretaron arrestos y secuestros de motocicletas debido a presuntas infracciones contempladas en la normativa vigente.

Nueve motocicletas secuestradas

Durante los controles, los policías procedieron al secuestro de nueve motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según la información proporcionada, los conductores habrían infringido disposiciones establecidas tanto en el Código de Faltas de la Provincia como en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Ante estas situaciones, el personal policial labró las actas de infracción correspondientes, dejando asentadas las circunstancias detectadas durante los controles.

El procedimiento incluyó, de esta manera, tanto la identificación de las personas que circulaban en los vehículos como la verificación de las condiciones y conductas observadas durante los operativos.

Un procedimiento particular en calle Entre Ríos

Dentro de los operativos realizados, se registró una situación particular en la jurisdicción de la Seccional Segunda. El procedimiento tuvo lugar en calle Entre Ríos al 1.800, donde el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de apellido Quevedo, de 25 años.

De acuerdo con la información suministrada, el joven habría sido sorprendido mientras circulaba en contramano a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color celeste.

La intervención policial continuó cuando los efectivos procedieron a identificarlo. Según se informó, en ese momento el joven intentó agredir físicamente a los uniformados. Ante esta situación, los policías concretaron su aprehensión y procedieron también al secuestro de la motocicleta Honda Wave 110 cc.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Luego de la aprehensión, el joven de apellido Quevedo fue trasladado y alojado en la dependencia policial. Las actuaciones correspondientes fueron labradas a partir del procedimiento y el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La intervención desarrollada en calle Entre Ríos al 1.800 quedó así diferenciada dentro del conjunto de controles vehiculares realizados en Capital, Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, debido a la conducta atribuida al conductor durante el procedimiento y a la posterior intervención de la autoridad judicial.

Dos personas arrestadas durante los controles

En el conjunto de los operativos desarrollados por las distintas dependencias policiales se informó el arresto de dos personas del sexo masculino, mayores de edad.

En todos los casos se labraron las actuaciones de rigor correspondientes. La información oficial también señala que los procedimientos derivaron en el secuestro de nueve motocicletas, cuyos conductores habrían infringido normas contempladas en el Código de Faltas provincial y en la legislación nacional de tránsito.

La intervención de efectivos de diferentes dependencias permitió desplegar los controles en distintos puntos de las jurisdicciones de Capital, Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, con el acompañamiento de grupos especiales.