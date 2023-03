Costilla ya está en Buenos Aires, donde buscará recuperar los mensajes borrados

Tal como se había informado oportunamente, el viaje obedece a cumplimentar una medida judicial en el Ministerio Público Fiscal de aquella provincia, donde se intentará con recursos tecnológicos más avanzados, recuperar los mensajes y demás contenido que pudieran haber sido borrados de manera accidental o remota de varios de los teléfonos celulares que se encuentran secuestrados en la causa. Entre los móviles están dos del ministro, el de la única imputada, Silvina Nieva, los de los hijos de Rojas y el de su chofer, actual director en el Ministerio De Desarrollo Social.

Para cumplimentar dicha medida, con la que concluirá el trabajo de evidencia digital, Costilla podría permanecer hasta una semana en Buenos Aires.

Cabe recordar que el jueves de la semana pasada y, tal como lo publicó en exclusiva LA UNIÓN, el abogado de la querella presentó ante el fiscal a un testigo de identidad reservada, quien declaró bajo juramento de decir la verdad, que una semana antes del asesinato del ministro en funciones, Juan Carlos Rojas, habría recibido un mensaje de voz del por entonces chofer de Rojas, Facundo Aroca, solicitándole “...dos personas para realizar un trabajo pesado”, mensaje que declaró el propio testigo, fue casi inmediatamente borrado por su emisor, lo que quedó registrado en la pantalla del teléfono del testigo.

Según trascendió este mensaje, podría estar entre la información “borrada” de los móviles que se intentará recuperar el Buenos Aires. Pericia de poder ser materializada reforzaría o no la línea investigativa que tiene bajo la lupa de la justicia al ministerio de desarrollo social de la provincia.

“Nada nos lo va a devolver”

Por parte, Natalia Rojas, hija del ministro asesinado de Desarrollo Social de la Provincia, Juan Carlos Rojas, publicó un sentido mensaje en el muro de su red social de Facebook.

“Estamos solos, sintiendo impotencia, injusticia, vacío y sufrimiento...”

“esta situación nos está afectando cada día...parece no tener fin”.

En otra parte de su posteo se puede leer “estamos solos. Solos. Nadie se imagina ni un poquito apenas lo que se siente, la impotencia, la injusticia, el vacío, el sufrimiento tanto nuestro como de la víctima en sí, nadie. Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo nos sentimos, nadie sabe cómo estamos, cómo nos está afectando y cada día más todo esto. Cada uno de mis hermanos y sobrinos estamos muy mal, la estamos pasando horrible, y cada día peor. Mi papá ya no está y nuestro mundo se derrumbó. Nada nos lo va a devolver, ya no lo tenemos más. Ya no va a venir a ayudarme con las plantas, ya no nos va a ayudar con temas de la casa, ya no tendremos nuestro asado familiar todos juntos, ya no. Estamos solos. Esto parece no tener fin...” expreso la joven.