Crece la preocupación por Agostina en Córdoba tras más de 100 horas de búsqueda

La búsqueda de Agostina Vega continúa intensificándose en Córdoba mientras pasan las horas sin novedades sobre el paradero de la adolescente de 14 años. A más de 100 horas de la última vez que fue vista, la causa avanza con allanamientos simultáneos, análisis de cámaras de seguridad, peritajes tecnológicos y declaraciones testimoniales que buscan reconstruir minuto a minuto sus últimos movimientos.

La investigación tiene como principal detenido a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado por la Justicia como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de que desapareciera. La fiscalía sostiene distintas hipótesis, mientras la familia insiste en que Agostina habría sido engañada para trasladarse hasta el lugar donde se perdió su rastro.

Cómo comenzó la desaparición

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo por la noche. Según pudieron reconstruir los investigadores, alrededor de las 22:30 salió de la vivienda de su madre, ubicada en barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con el relato de sus familiares, antes de salir la adolescente habría enviado un audio en el que explicaba que iba a buscar un "regalo sorpresa" para su mamá, Melisa. También manifestó que iría a comprar una empanada al negocio de su abuelo. Sin embargo, nunca regresó.

Uno de los primeros avances de la causa permitió determinar que la adolescente tomó un remis con destino a la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. El chofer se presentó ante la Justicia luego de reconocer la fotografía de Agostina en los carteles de búsqueda difundidos tanto por la familia como por las redes sociales.

Según declaró el remisero, cuando llegaron al lugar un hombre recibió a la adolescente y pagó el viaje. Posteriormente, esa persona aseguró que Agostina caminó algunas cuadras y que luego subió a un Volkswagen Gol rojo entre las calles Urquiza y Avellaneda.

Esa versión se convirtió en una de las primeras líneas investigativas impulsadas por el fiscal Raúl Garzón. A partir de esos datos, la fiscalía ordenó relevamientos de cámaras de seguridad y distintos rastrillajes en la zona para intentar reconstruir el recorrido realizado por la menor durante sus últimas horas conocidas.

Las dudas y sospechas de la familia

Con el avance de la investigación, la familia de Agostina comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre el relato brindado por el hombre que aseguró haber sido el último en verla.

La tía y la abuela de la adolescente sostuvieron que creen que Agostina fue manipulada por un adulto para dirigirse hasta barrio Cofico. Elizabeth, la abuela de la menor, afirmó en declaraciones a TN que sospechan que la adolescente fue "llevada engañada" bajo la promesa de organizar un regalo sorpresa para su madre.

La familia también remarcó que Agostina no solía trasladarse sola y que no tenía experiencia utilizando aplicaciones de viajes por cuenta propia. Además, cuestionaron la demora en algunas medidas de investigación y reclamaron que se analizara el teléfono celular del principal sospechoso.

En medio de la búsqueda apareció un elemento considerado clave por los investigadores: un audio enviado por Agostina a sus amigas antes de perder contacto.

Según relató su abuela, en ese mensaje la adolescente explicaba que iba a encontrarse con el hombre que actualmente se encuentra detenido para preparar una sorpresa destinada a su mamá. Ese audio quedó incorporado formalmente a la causa y forma parte del conjunto de pruebas que se analizan para reconstruir qué ocurrió antes de la desaparición.

La detención de Claudio Gabriel Barrelier

El miércoles, luego de una serie de allanamientos simultáneos y distintas pericias realizadas por los investigadores, la Justicia ordenó la detención de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años.

El hombre fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad. Según surge de la investigación, mantenía cercanía con el entorno familiar de Agostina y tenía una relación con la madre de la adolescente.

Las sospechas comenzaron a concentrarse sobre Barrelier luego de que los investigadores detectaran contradicciones en su relato acerca de los movimientos de Agostina durante la noche de la desaparición. Para la fiscalía, está acreditado que fue la última persona que tuvo contacto con la menor antes de que se perdiera toda comunicación.

Durante las últimas horas, la Policía de Córdoba realizó al menos 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial. Uno de los procedimientos centrales tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Campillo al 878, domicilio de Barrelier.

En ese operativo trabajaron distintas divisiones policiales, equipos de pericias y personal de la división de canes. Además, cinco personas fueron trasladadas para prestar declaración ante la fiscalía, aunque hasta el momento no se confirmó si comparecieron en calidad de testigos o sospechosos.

La hipótesis de más personas involucradas

El fiscal Raúl Garzón sostuvo que existe una alta probabilidad de que otras personas hayan participado en la desaparición de Agostina. "No me caben dudas que intervienen más personas", afirmó el funcionario judicial en declaraciones a TN, dejando abierta la posibilidad de que la investigación avance hacia nuevos involucrados.

Mientras tanto, continúan las tareas de análisis de antenas de telefonía, cámaras de seguridad y geolocalización de celulares. Los investigadores intentan establecer con precisión los desplazamientos realizados por la adolescente y las comunicaciones registradas antes de que desapareciera.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía, mecanismo que amplía la búsqueda tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de agilizar la difusión de información y facilitar la aparición de la menor.

La descripción de Agostina

Las autoridades difundieron además las características físicas de Agostina Vega para fortalecer la búsqueda. La adolescente tiene:

Tez trigueña

Contextura delgada

Cabello negro largo

Ojos marrones

La última vez que fue vista vestía:

Jean negro

Buzo bordó con letras verdes

Zapatillas blancas

La investigación continúa abierta mientras crece la preocupación de la familia, de las autoridades y de la comunidad cordobesa por el paradero de la adolescente desaparecida.