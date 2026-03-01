Un niño cayó a una pileta y fue reanimado de urgencia

La ciudad Capital fue escenario anoche de un hecho alarmante que puso en vilo a las autoridades y a la comunidad. Un menor de edad cayó al interior de una pileta de natación y estuvo a punto de perder la vida por asfixia en un sector residencial de la zona norte. El episodio, que por momentos rozó la tragedia, se registró aproximadamente a las 23.35, en una vivienda particular donde la calma nocturna se vio interrumpida por la desesperación familiar ante el accidente doméstico.

Según los datos consignados en la información oficial, el niño habría caído accidentalmente a la pileta que, en ese momento, contenía agua. El factor más crítico del suceso fue el tiempo transcurrido; el menor no fue advertido por sus familiares durante algunos minutos, lo que agravó su estado clínico por la inmersión prolongada. La falta de visibilidad o un breve descuido en la vigilancia habrían sido determinantes para que el pequeño terminara sumergido sin que nadie pudiera intervenir de manera inmediata para evitar el ingreso de líquido en sus vías respiratorias.

El hallazgo y el traslado desesperado

La situación tomó un giro dramático cuando los familiares notaron la ausencia del niño. Al dirigirse al sector de la pileta para verificar su paradero, lo encontraron inconsciente dentro del agua. Tras retirarlo rápidamente de la piscina, la familia dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911, solicitando asistencia médica urgente ante la falta de respuesta a estímulos por parte de la víctima, quien ya presentaba signos de asfixia avanzada.

Al arribar el personal policial al domicilio, la tensión del momento llevó a tomar decisiones logísticas inmediatas para priorizar la vida del menor. Ante la gravedad del cuadro, el abuelo del niño decidió trasladarlo en un vehículo particular junto a la madre de la víctima. Los efectivos policiales cumplieron una función vital al realizar un acompañamiento de emergencia con las sirenas abiertas para abrir paso al rodado privado a través del tráfico de las calles capitalinas. El destino fue el Mini Hospital Norte, centro asistencial ubicado estratégicamente en la intersección de Maipú Norte y avenida Choya.

Reanimación crítica y estabilización pediátrica

Una vez en el centro de salud, el personal de guardia actuó con celeridad extrema. El menor ingresó sin signos claros de conciencia, por lo que la médica de guardia practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata. Gracias a la efectividad de estas maniobras técnicas de urgencia y a la rápida intervención profesional, se logró que el niño recuperara la conciencia, estabilizando sus funciones vitales básicas tras el riesgo de paro cardiorrespiratorio provocado por la inmersión.

Una vez que el paciente se encontró fuera de peligro inmediato y con sus parámetros estabilizados, el equipo médico dispuso su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Niños Eva Perón. Esta derivación se realizó con el objetivo de someter al menor a una mejor evaluación y un control exhaustivo por parte de especialistas pediátricos, dada la complejidad y las posibles secuelas que suelen presentar los cuadros de asfixia por inmersión prolongada.

Intervención judicial y actuaciones de oficio

Más allá de la resolución médica del caso, el evento ha derivado en un proceso legal para esclarecer lo sucedido bajo el rigor de la ley. Por el hecho se iniciaron actuaciones de oficio con el fin de determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio y establecer eventuales responsabilidades sobre el cuidado del menor.

En la investigación interviene directamente la Justicia, habiéndose caratulado el caso bajo la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) N° 3414/2026. Los peritos y autoridades competentes buscarán reconstruir los minutos previos a la caída para entender cómo el niño pudo acceder al sector de la pileta sin supervisión. Por el momento, el menor permanece internado en observación en el hospital especializado, mientras el caso genera una profunda conmoción en el entorno vecinal del norte de la Capital.