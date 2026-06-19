Declararon culpable al padre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante

Un jurado popular declaró culpable a Joaquín Enrique Acosta por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda", al término del juicio por jurados realizado en la Sala de Gestión de Audiencias del Poder Judicial.

El debate comenzó ayer y finalizó hoy con la emisión del veredicto por parte de los ciudadanos que integraron el jurado popular. Tras escuchar a las partes, analizar los planteos formulados durante el proceso y valorar la prueba producida en el juicio, el cuerpo de jurados resolvió declarar culpable al acusado por el delito atribuido por la Fiscalía.

La audiencia se desarrolló bajo la dirección del juez Luis Guillamondegui, quien tuvo a su cargo la conducción del debate y el cumplimiento de las distintas etapas previstas en el procedimiento de juicio por jurados. La decisión adoptada por el jurado puso fin a la etapa de debate oral y público, marcando un momento central dentro del proceso judicial iniciado a partir de la investigación de los hechos denunciados.

La acusación del Ministerio Público Fiscal

La acusación fue sostenida durante el juicio por el fiscal Augusto Barros, quien en su alegato solicitó expresamente al jurado un veredicto de culpabilidad para Joaquín Enrique Acosta.

Durante el desarrollo del debate, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso los fundamentos de la acusación y presentó los argumentos que, a criterio de la Fiscalía, acreditaban la responsabilidad penal del imputado en el delito investigado.

El trabajo del Ministerio Público estuvo integrado por distintos funcionarios que participaron en el proceso judicial. El equipo estuvo conformado por:

Fiscal Augusto Barros.

Secretaria Brenda Abad.

Asesora de Menores Sandra López Gardel.

Dante Coronel, integrante de la Oficina de Juicio por Jurados del Ministerio Público.

La intervención de cada uno de los integrantes del equipo formó parte de la estrategia acusatoria presentada durante el juicio y orientada a sostener la imputación formulada contra el acusado.

La investigación del caso

La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género Alejandra Antonino. La labor desarrollada durante esa etapa permitió reunir los elementos que posteriormente fueron incorporados al proceso judicial y sometidos a consideración durante el juicio por jurados.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió en enero de 2024. Según se expuso durante el proceso, la víctima tenía 5 años de edad al momento de los hechos y era hija de la pareja del acusado.

Esa circunstancia fue incorporada en la calificación legal atribuida por el Ministerio Público Fiscal, que acusó a Joaquín Enrique Acosta por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda.

La decisión del jurado

Una vez concluida la etapa de producción de prueba y luego de escuchar las exposiciones de las partes intervinientes, el jurado popular pasó a deliberar para arribar a una decisión.

La resolución fue adoptada tras la valoración de los elementos incorporados durante el debate y de las posiciones sostenidas por la acusación y las demás partes que participaron en el juicio. Finalmente, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad respecto del delito atribuido por la Fiscalía.

La decisión representó la conclusión de una instancia clave dentro del sistema de juicio por jurados, mecanismo mediante el cual ciudadanos convocados para integrar el cuerpo deben pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona sometida a juicio.

Participación de las partes en el proceso

Además del Ministerio Público Fiscal, en el debate participaron la querella y la defensa, ambas representadas por abogados particulares.

Durante las audiencias, cada una de las partes tuvo la posibilidad de exponer sus argumentos, presentar su posición respecto de los hechos investigados e intervenir en las distintas instancias previstas dentro del juicio. La participación de la acusación, la querella y la defensa permitió que el jurado popular escuchara las distintas posturas antes de emitir su decisión final.

El cierre del debate judicial

Con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, concluyó el juicio por jurados desarrollado en la Sala de Gestión de Audiencias del Poder Judicial.

La decisión adoptada por el jurado constituye el resultado del debate desarrollado durante dos jornadas consecutivas y refleja la valoración realizada por los ciudadanos convocados para intervenir en este proceso judicial respecto de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.