Declaró Bulacio -h- ante el juez Argibay

Por otra parte y como había sido ya solicitado a principio de la semana, durante el mediodía, Edgardo Bulacio, hijo, amplió su declaración ante el juez federal subrogante de la provincia de Santiago del Estero.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre sus dichos, cabe recordar que a principio de semana, su padre Edgardo Bulario declaró por más de una hora y si bien, no respondió preguntas a las partes, señalo que no era parte de la empresa RT Inversiones y que solo estaba allí para ayudar a su hijo quien le había pedido ayuda.

La audiencia de ampliación de indagatoria se concretó luego de que Bulacio hijo fuera trasladado por el personal de Gendarmería desde el servicio penitenciario provincial, donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de mayo.

Adhemar



Asimismo, se supo que la financiera Adhemar Capital, había iniciado ya su plan de pago abonando las deudas a los primeros clientes. Medida que es certificada ante una escribanía del medio.