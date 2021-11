Declaró la esposa del exjuez y dijo: "Tengo miedo de que un hijo mío aparezca muerto"

La exfuncionaria del gobierno de Lucía Corpacci, Virginia Seco, declaró ayer por más de dos horas ante el fiscal federal, Rafael Vehils Ruiz -quien subrogó al titular Santos Reynoso- por sus dichos en un video que compartió en su cuenta de Facebook, en el que hablaba de "mafia" y de un pedido de "plantar droga", lo que habría ocurrido en una mesa de trabajo cuando el excamarista, Juan Pablo Morales, se desempeñaba como subsecretario de Seguridad en el gobierno de Corpacci.

Si bien, oficialmente, no trascendieron sus dichos ante el fiscal Vehils Ruiz, al retirarse del edificio judicial comentó que "además de recibírsele declaración por ese tema -el video- se le receptó su testimonio también en la causa, en donde su esposo denunció al fiscal Santos Reynoso y al estudio de los abogados Vélez y Bracamonte por supuesta asociación ilícita". Sin embargo, al momento de ser consultado sobre si en la declaración Seco hizo mención como en el video a la exgobernadora o al actual gobernador, como así también a la gestión, el fiscal fue contundente y pidió ser "dispensado, pero no emitirá opinión al respecto hasta tanto se analicen correctamente los dichos".

Temor

Minutos después, dejó el edificio judicial Virginia Seco, quien dialogó con los periodistas que le estaban haciendo guardia en la puerta misma de la fiscalía.

"Vine a responder por el video que subí en mi red social, un video que venía demorando en hacerlo (...). Dije que, hace poco tiempo, me enteré porque se lo pregunte a mi marido que, en una oportunidad, cuando él se desempeñaba como subsecretario de Seguridad, fue a una mesa de trabajo y le propusieron que plantara droga a un grupo de manifestantes opuestos al gobierno, a lo que él se opuso, hubo una discusión y le pidieron que se fuera y le dijeron que no lo volverían a llamar", indicó la mujer.

Así también, dijo que tiene miedo porque se enfrentan a una mafia. "Tengo miedo, a ver si se entiende, de que un hijo mío aparezca muerto. O un hijo de mi esposo. Dos veces denuncié amenazas y nunca pasó nada o a mí no me dijeron nada. Pedí protección para mí y para mi familia, mis hijos y tampoco la he recibido", renegó la exfuncionaria.