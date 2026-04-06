Demoraron en Catamarca a un adolescente acusado engañar a una mujer para robarle el celular

Tras llevar adelante tareas propias de su especialidad, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia concretaron un procedimiento en la intersección de las calles Ambrossetti y Doctor Ramón Navarro, donde procedieron a la demora de un adolescente de 17 años.

En el mismo operativo, los numerarios policiales también secuestraron una motocicleta Zanella 110 cc., vehículo en el que el joven circulaba al momento de ser interceptado. La intervención se enmarca dentro de una investigación que ya contaba con elementos previos vinculados a un hecho delictivo reciente.

La escena, situada en una esquina urbana, se convirtió en el punto de partida visible de un caso que había comenzado previamente en otro sector de la ciudad, evidenciando el seguimiento que realizaron los investigadores hasta lograr ubicar al presunto implicado.

El ardid en el barrio Fray Mamerto Esquiú

De acuerdo con la información recabada, el adolescente habría protagonizado un hecho ilícito en el barrio Fray Mamerto Esquiú, donde mediante un ardid logró apoderarse de un teléfono celular perteneciente a una mujer mayor de edad.

El mecanismo utilizado —calificado como engaño— le permitió obtener el dispositivo sin recurrir a la violencia directa, tras lo cual se dio a la fuga a bordo de la motocicleta posteriormente secuestrada. Este detalle resulta clave en la reconstrucción del hecho, ya que vincula directamente al rodado con la maniobra denunciada.

La situación generó la inmediata reacción de la víctima, quien procedió a formalizar la correspondiente presentación ante las autoridades, activando así el circuito judicial y policial.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Como consecuencia de lo ocurrido, el presunto autor del ilícito fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que tomó intervención por tratarse de un menor de edad. En paralelo, la damnificada radicó la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 5, dando sustento formal a la investigación.

Estos pasos institucionales permitieron avanzar con medidas concretas orientadas a esclarecer el hecho y recuperar el bien sustraído. La coordinación entre las distintas áreas judiciales y policiales resultó determinante para el progreso de la causa.

Allanamiento y recuperación del celular

En el marco de la continuidad de la pesquisa, y por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 4, los investigadores llevaron a cabo un registro domiciliario en el barrio Los Plateados, ubicado en la localidad de Sumalao, en el Departamento Valle Viejo.

El procedimiento arrojó resultados positivos: los efectivos lograron recuperar el aparato de comunicación sustraído, el cual quedó en calidad de secuestro, incorporado como elemento probatorio dentro de la causa.

Este hallazgo constituye un punto central en la investigación, ya que no solo confirma la materialidad del hecho denunciado, sino que también refuerza la vinculación del adolescente con el ilícito.

Claves del caso

El desarrollo del procedimiento permite identificar una serie de elementos relevantes:

Demora de un adolescente de 17 años en la vía pública.

Secuestro de una motocicleta Zanella 110 cc. utilizada en la fuga.

Sustracción de un teléfono celular mediante engaño a una mujer mayor.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil y radicación de denuncia en la Unidad Judicial N° 5.

Allanamiento en barrio Los Plateados, Sumalao, por orden de la Fiscalía de Instrucción N° 4.

Recuperación del celular, actualmente en calidad de secuestro.

Un caso que evidencia la articulación investigativa

El episodio pone de relieve la articulación entre tareas investigativas, intervención judicial y الإجراءات operativos que permiten avanzar en el esclarecimiento de delitos, incluso cuando estos se producen mediante modalidades sin violencia directa, como el uso de engaños.

Desde la maniobra inicial en el barrio Fray Mamerto Esquiú hasta el allanamiento en Sumalao, el recorrido del caso muestra una secuencia ordenada de اقدامات que culminaron con la recuperación del bien sustraído y la identificación del presunto responsable.

La causa continúa bajo la órbita de la justicia, con el adolescente a disposición de los organismos correspondientes y el elemento recuperado incorporado como prueba clave dentro del proceso.