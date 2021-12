Denuncian a Denett por amenazas a Kunz: "Si manchás a los fiscales, vas preso otra vez"

A horas de que el exjefe de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, Carlos Kunz, amplíe su declaración indagatoria ante el juez federal Miguel Ángel Contreras, su abogada defensora, Mariana Barbitta, denunció al exsecretario de Seguridad y actual fiscal de Estado, Dr. Marcos Rodolfo Denett, por amenazas para con su cliente.

En diálogo con LA UNIÓN , antes de ingresar a presentar la denuncia formalmente cerca del mediodía de hoy, la abogada Mariana Barbitta aseguró estar “muy preocupada” por la situación -las amenazas sufridas por Kunz en la casa de su madre- y contó que se enteró ayer (por el martes) a la tarde, cuando llegó a la provincia y se reunió con Kunz. Allí, su cliente le expresó que, en horas de la mañana, Denett se habría presentado en el domicilio y lo habría amenazado en nombre de los fiscales federales de la provincia. “Le dijo, si él hablaba y manchaba a los fiscales, esto podría generar una nueva detención y nuevas causas judiciales. Esta situación fue de pánico”.

En ese sentido, confirmó que la denuncia contra el funcionario es por amenazas coactivas y explicó: “Es cuando una persona amenaza a otra y la víctima tiene que dejar de hacer algo en contra de su voluntad”.

“La denuncia la presentamos con pruebas, con chats y fotografías del ingreso de Denett al hogar de Kunz”, agregó Barbitta.

En cuanto a cómo procederán en la causa, la letrada explicó que “vamos a seguir adelante” y confirmó que su asistido se presentará a declarar este jueves (por hoy). Kunz está preparado para declarar. Si decimos que no a esa audiencia, estamos contribuyendo a la existencia del delito. Eso no quiere decir que el juez pueda evaluar si continúa o no con la audiencia”.

Finalmente, Barbitta no descartó solicitar una prohibición de acercamiento. “Estamos evaluando pedir un tipo de protección para Carlos Kunz”, adelantó.

Extracto de la denuncia por amenazas

“[?] El día 14/12/2021, en horas de la mañana (10:30 aproximadamente), nuestro defendido en la causa Nro. 127/2020, el Sr. Carlos Alfredo Kunz, quien se encontraba en el domicilio de su madre, en la Av. Bartolomé de Castro Sin Número, fue advertido -en un tono amenazante- por el Dr. Marcos Rodolfo Denett, exsecretario de Seguridad y actual fiscal de Estado, quien arribó al lugar en una camioneta Nissan gris doble cabina, sobre las consecuencias que tendría en caso de que se presentara a declarar en la audiencia indagatoria fijada por VS (Vuestra Señoría) para el día 16/12/2021.

[?] En este encuentro (48 hs antes de la audiencia), el Sr. Denett le manifestó a Carlos que, representantes del Ministerio Público Fiscal, a través de él, le enviaban a decir que dependiendo de lo que declarase en la audiencia indagatoria, se le podían abrir dos nuevas causas penales -de las que ni Carlos ni esta defensa tenemos conocimiento-, las cuales 'podrían implicar negativamente en su libertad'. Además, se le advirtió que su defensa técnica no haga declaraciones en los medios de comunicación que comprometan a los fiscales, bajo la misma amenaza de presentar nuevas denuncias.

[?] ¡¡La gravedad institucional que este hecho acarrea es aberrante!! Una autoridad estatal de alto rango, llevando mensajes extorsivos -en principio, provenientes de funcionarios y fiscales de la provincia-, con el objetivo de evitar que Carlos, exdirector de Drogas Peligrosas, declare en la causa.

[?] A Carlos Kunz se lo amenazó con iniciarle nuevas causas penales -armadas- a fines de obligarlo a que no declare en indagatoria contra los representantes del Ministerio Público Fiscal. Además, como el delito para su consumación solamente exige la exteriorización de la amenaza -la cual se realizó con conocimiento y voluntad de amedrentar a Carlos Kunz- el delito se consumó.

[?] Si bien esta denuncia se encuentra dirigida al Fiscal de Estado Rodolfo Denett -por ser quien exteriorizó las amenazas-, hacemos expresa reserva de ampliar la misma, si a raíz de la investigación surgieren los nombres de representantes del Ministerio Público Fiscal u otras autoridades estatales [?]” .