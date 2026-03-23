Denuncian ensañamiento de la Justicia brasileña contra la abogada argentina

El caso que mantiene en vilo a la opinión pública y judicial en ambos lados de la frontera entra en una etapa de definiciones determinantes. En la previa de la audiencia clave que definirá si Agostina Páez será elevada a juicio oral o no por el delito de injuria racial en Brasil, su padre, Mariano Páez, rompió el silencio. En declaraciones de alto impacto, calificó como una locura el pedido de 15 años de prisión que la fiscalía de Río de Janeiro sostiene contra la joven argentina, revelando además el estado de pánico y la fragilidad emocional que atraviesa su hija mientras permanece retenida en territorio brasileño.

El origen del conflicto y las medidas cautelares

La secuencia que derivó en este complejo escenario judicial se originó el pasado 14 de enero. En aquella jornada, la abogada argentina fue grabada realizando gestos que la justicia local consideró de carácter racista hacia empleados de un bar situado en el exclusivo barrio de Ipanema. La rápida viralización del video no solo generó un repudio social inmediato, sino que activó una investigación de oficio y la presentación de tres denuncias penales por discriminación.

Desde que se inició el proceso, la Justicia de Brasil impuso medidas cautelares severas que limitan la libertad de movimiento de Páez. Entre estas disposiciones se encuentran el monitoreo electrónico mediante una tobillera de seguimiento permanente y la prohibición absoluta de abandonar el país hasta que se resuelva su situación procesal. Actualmente, la joven habita en un departamento alquilado en las afueras de Río de Janeiro, donde, según su entorno, el aislamiento ha profundizado su cuadro clínico.

Un cuadro de depresión profunda y desamparo institucional

Mariano Páez, quien decidió viajar de urgencia para asistir a la audiencia de este martes, brindó detalles sobre el presente de Agostina. El hombre describió la situación emocional de la abogada como una depresión profunda, señalando que la joven se encuentra bajo asistencia constante de psicólogos y psiquiatras. Reveló que incluso a él le cuesta contactarla, ya que a veces no contesta el celular por dos o tres días porque no logra levantarse de la cama, evidenciando el deterioro anímico de una persona que manifestó tener terror ante lo que le depara el futuro.

A la carga emocional se suma una situación económica que Mariano calificó como insostenible por los gastos que conlleva mantener una defensa y una estancia forzada en el extranjero. En este contexto, el hombre lanzó duras críticas hacia la falta de acompañamiento oficial, afirmando que no cuenta con apoyo del Gobierno nacional ni de la provincia de Santiago del Estero. Según detalló, el único contacto formal fue con la Cancillería, organismo que confirmó estar al tanto del expediente pero aclaró que no posee capacidad de intervención directa en los procesos penales de otra jurisdicción soberana.

La estrategia legal frente a la acusación formal

La acusación que pesa sobre la argentina se basa en el concurso material de tres denuncias presentadas por trabajadores del establecimiento gastronómico. La fiscalía brasileña ha solicitado la pena máxima para el conjunto de estos delitos, lo que técnicamente podría sumar los 15 años de reclusión mencionados. Por su parte, la defensa de Agostina Páez sostiene una versión diferente de los hechos, indicando que la joven solo tuvo contacto directo con uno de los denunciantes, a quien dirigió el gesto captado en las imágenes filmadas.

La estrategia de los abogados defensores apunta a que la joven pueda transitar el resto del proceso judicial desde Argentina, alegando motivos de integridad física y emocional. En los días previos a la resolución, la propia Agostina ofreció disculpas por su actitud, reconociendo que tuvo una reacción equivocada al dejarse llevar por el enojo y que se encuentra pagando las consecuencias de ello. Este martes se resolverá finalmente si la causa se eleva a juicio, mientras la abogada permanece recluida en su departamento con dificultades manifiestas para salir a la calle debido al miedo constante que le provoca la severidad de un sistema judicial que su padre considera injusto.