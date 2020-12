Denunció a un profesor de la Facultad de pedirle sexo a cambio de aprobarla

Una grave denuncia en contra de un profesor de la Casa de Altos Estudios de la provincia es investigada por la Justicia de turno, quien como primera medida dispuso el secuestro del teléfono celular de la supuesta víctima. Medio a través del cual se habría realizado la propuesta indecorosa, que fue plasmada en una denuncia.

De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso LA UNIÓN, el martes a la mañana, una joven -a quien solo identificaremos con sus iniciales- H.D.J., se apersonó en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, que funciona en inmediaciones al edificio de la Universidad Nacional de Catamarca -avenida Belgrano y Máximo Victoria- y denunció a un profesor.

Del relato de la damnificada surge que su acusado, al que identificó con nombre y apellido, pero hasta tanto la investigación judicial no avance, solo identificaremos con las iniciales, M.L., es profesor en la carrera que cursa en la Universidad y de la que debía presentar un examen.

Ahora bien, según la denunciante, el profesor le ofreció tener relaciones sexuales para poder aprobar la materia, lo que ella no aceptó y decidió denunciarlo.

Si bien las fuentes consultadas no brindaron mayores detalles en cuanto a que si el hecho ocurrió de manera personal o virtual, trascendió que desde la investigación se dispuso el secuestro del teléfono celular de la alumna, el que será ahora analizado para establecer si ese fue el canal mediante el cual el profesor violentó a la alumna denunciante.