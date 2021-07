Denunció el robo de su camioneta en la Capital

Un hombre de 72 años de edad denunció, en la mañana de ayer, en la Unidad Judicial N° 4, haber sufrido el robo de un vehículo que la noche anterior había dejado estacionado con las correspondientes medidas de seguridad enfrente a su domicilio particular.



Fuentes policiales informaron que a las 9.00 de la mañana, Omar Toledo llamó a la Comisaría Cuarta y denunció que personas desconocidas le habían sustraído su utilitario marca Renault modelo Kangoo, de color blanco, domino KUX 378, que estaba enfrente de su vivienda, de la avenida Virgen del Valle 807.



El damnificado comentó que dejó el rodado a las 23.00 horas del miércoles con la medida de seguridad correspondiente y al buscarla en la mañana de ayer no la encontró, por lo que llamó a su hermano y salieron a buscarla en las inmediaciones, pero no la encontraron. Toledo indicó también que, en un principio, pensó que se trataba de una broma, pero al no hallarla, decidió llamar a la policía.

Tras la alerta, desde el 911 se informó acerca de la sustracción del rodado a todas las patrullas para la ubicación, pero, a pesar de los recorridos, hasta el momento no se logró dar con el paradero.



Finalmente, Toledo se presentó en la Unidad Judicial N° 4 y denunció el ilícito.