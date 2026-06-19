Depravado: realizó tocamientos impúdicos a una mujer en un comercio

Un operativo policial realizado en una de las zonas de mayor circulación de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 41 años, señalado como el presunto autor de un hecho contra la integridad de una mujer de 30 años en un local comercial ubicado sobre la Peatonal Rivadavia al 1.000.

La intervención se produjo durante la tarde, cuando efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) tomaron conocimiento de una situación ocurrida en el interior de un comercio céntrico. De acuerdo con la información oficial, el hombre fue sindicado como el presunto responsable de haber realizado tocamientos impúdicos a una mujer de 30 años.

El episodio motivó una rápida actuación policial que derivó en la aprehensión del sospechoso y en la posterior intervención de las autoridades judiciales competentes.

El detenido

Según se informó, el procedimiento tuvo lugar a las 19:05 horas en el local comercial situado en la Peatonal Rivadavia al 1.000. En ese lugar, numerarios policiales pertenecientes al Comando de Operaciones Preventivas procedieron a identificar y aprehender al hombre de 41 años, luego de que fuera señalado como el presunto autor de los hechos denunciados.

La actuación policial se desarrolló tras conocerse la acusación formulada en su contra, permitiendo que el sospechoso quedara inmediatamente a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte del protocolo habitual de intervención ante hechos que requieren la actuación de las fuerzas de seguridad y de los organismos judiciales.

La denuncia y la intervención judicial

La mujer involucrada en el caso tiene 30 años y fue señalada como la presunta víctima del episodio ocurrido en el comercio céntrico. De acuerdo con la información difundida, la mujer fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 1, instancia que permitirá incorporar oficialmente su testimonio a la causa y avanzar con las diligencias judiciales pertinentes.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, dependencia policial que posee jurisdicción en la zona donde ocurrieron los hechos. El sospechoso quedó alojado en esa unidad policial mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas derivadas del procedimiento.

La intervención de la Fiscalía del Distrito Este

Tras conocerse el hecho, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, organismo encargado de dirigir las actuaciones judiciales relacionadas con la causa.

Desde esa fiscalía se impartieron las medidas que deberán adoptarse en el marco de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.