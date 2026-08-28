Desvalijaron una vivienda en Santa María y tras allanamientos recuperaron todo

Una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad dio inicio a una investigación que derivó en la realización de registros domiciliarios y en la recuperación de diversos elementos que habrían sido sustraídos de una vivienda en el departamento Santa María.

La mujer manifestó que habría sido víctima de un ilícito perpetrado en su domicilio. A partir de la presentación, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María iniciaron una serie de tareas investigativas con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar el destino de los bienes denunciados.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, el personal policial se constituyó posteriormente en distintos inmuebles ubicados dentro del departamento. Las medidas se llevaron adelante en dos sectores diferentes:

Un inmueble situado en el barrio Santa Mónica , de la ciudad de Santa María.

, de la ciudad de Santa María. Otro inmueble ubicado en el paraje El Recreo, en el departamento Santa María.

En ambos lugares, los efectivos materializaron los correspondientes registros domiciliarios, en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia penal.

Allanamientos bajo directivas judiciales

Los procedimientos fueron desarrollados bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial. Durante los registros realizados en los inmuebles, los policías lograron recuperar numerosos elementos que quedaron posteriormente en calidad de secuestro.

La recuperación de los objetos permitió reunir distintos bienes de diversa naturaleza, entre ellos elementos vinculados con el uso cotidiano dentro de una vivienda, además de otros efectos personales. De acuerdo con la información suministrada, entre los elementos recuperados se encuentran:

Elementos de cocina .

. Elementos de higiene .

. Elementos eléctricos .

. Dos valijas .

. Calzado .

. Una montura .

. Otros elementos.

Todos los objetos recuperados durante los procedimientos quedaron en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones desarrolladas en el marco de la causa.

Dos personas arrestadas

Una vez finalizadas las medidas judiciales, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de dos personas. Se trata de un hombre de apellido Ríos, de 47 años, y una mujer de apellido Soria, de 57 años.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia interviniente. Desde el ámbito judicial se indicaron posteriormente las medidas a seguir en el marco de la investigación.

La causa continúa bajo intervención judicial

Tras la finalización de los allanamientos y el traslado de las dos personas arrestadas, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia interviniente.

El hombre de apellido Ríos, de 47 años, y la mujer de apellido Soria, de 57, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, desde donde se indicaron las medidas que deberán continuar en el marco de la investigación.

La causa se originó a partir de la denuncia penal formulada por una mujer mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de un ilícito perpetrado en su vivienda.

A partir de esa presentación, el trabajo investigativo desarrollado por los efectivos permitió avanzar con medidas judiciales en dos inmuebles y recuperar distintos bienes.