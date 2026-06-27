Detectan una moto con adulteraciones durante un control vial en Catamarca

A las 13:10 de la tarde de hoy, efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaban adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero de Nueva Coneta, ubicado en el Departamento Capayán, cuando interceptaron una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre mayor de edad.

Durante el procedimiento, los uniformados advirtieron que en la caja del vehículo era transportada una motocicleta Honda XR 125 cc., de color negro, circunstancia que motivó la correspondiente inspección en el marco de las tareas preventivas que se desarrollaban en el puesto caminero.

Lo que en un primer momento se desarrollaba como un control habitual tomó otro rumbo cuando, tras la revisión inicial, los efectivos observaron que el rodado menor presentaría irregularidades, situación que motivó la inmediata activación de los protocolos previstos para este tipo de casos.

La intervención de la División Sustracción de Automotores

Ante las presuntas anomalías detectadas, el personal de la Dirección Seguridad Vial solicitó de inmediato la presencia de sus pares de la División Sustracción de Automotores, quienes se hicieron presentes para realizar una inspección técnica más exhaustiva sobre la motocicleta.

Los especialistas llevaron adelante la verificación física numérica en los caracteres identificatorios del rodado, procedimiento mediante el cual constataron que la numeración del motor y del cuadro estarían aparentemente adulteradas.

Este resultado permitió establecer la existencia de presuntas irregularidades en los elementos identificatorios de la motocicleta, motivo por el cual el procedimiento continuó con la intervención de la dependencia policial correspondiente por jurisdicción.

Intervención judicial y secuestro del vehículo

Como parte de las actuaciones previstas para este tipo de situaciones, se dio participación a personal de la Comisaría de Nueva Coneta, dependencia con jurisdicción en el lugar donde se desarrolló el procedimiento.

Posteriormente, la Comisaría informó lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad judicial que tomó conocimiento de las circunstancias detectadas durante el operativo policial.

Tras evaluar la información aportada por los efectivos intervinientes, desde la Fiscalía se dispuso el secuestro de la motocicleta, medida que quedó incorporada a las actuaciones iniciadas a partir del procedimiento realizado en el Puesto Caminero de Nueva Coneta.