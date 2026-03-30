Detienen a un hombre por múltiples robos y recuperan numerosos elementos sustraídos

A partir de denuncias radicadas en la Unidad Judicial N° 3 por hechos delictivos cometidos en propiedades particulares, personal de la División Investigaciones junto a efectivos de la Seccional Tercera logró la aprehensión de uno de los presuntos autores, un hombre de apellido Palomeque (36).

El procedimiento se concretó en la intersección de calles Padre Magazian y Padre García, donde el sospechoso fue sorprendido transportando una cubierta de automóvil. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado en calle Padre Sanz, entre Padre García y Padre Temperan. En el lugar se secuestró el neumático que estaría vinculado a uno de los ilícitos, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo de la Dra. Paola González Pintos.

Posteriormente, los investigadores realizaron un registro domiciliario en una verdulería ubicada en la rotonda que conecta las avenidas Autonomía de Catamarca y Ramón Recalde. Allí recuperaron dos reposeras, dos tachos de pintura, una escalera de aluminio, una plancha asadera, un motor de portón eléctrico, una bacha doble de acero inoxidable, dos alargues, sanitarios, herramientas, elementos de electricidad y otros objetos.

En un rastrillaje efectuado en un descampado frente al comercio, también secuestraron un televisor TCL de 43 pulgadas dañado y cubiertas de distintos rodados.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que dispuso las medidas correspondientes.