Detienen a un sujeto denunciado por abuso sexual en la vía publica

Un grave hecho contra la integridad sexual de una mujer, de quien obviamente no se dará a conocer la identidad, es investigado por la fiscalía en feria a cargo del Dr. Hugo Costilla. El caso, que es manejado bajo un gran hermetismo, habría ocurrido los primeros días del mes de enero pero recién trascendió ayer cuando se conoció de voceros de la causa sobre la detención del supuesto autor.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que tuvo acceso este diario, a principio de año, el sujeto había ido a buscar a su ex pareja a su domicilio y violando la medida restrictiva impuesta por la justicia de "no acercamiento" ?anteriormente había sido denunciado por la victima- la amenazo y abuso sexualmente de ella para luego darse a la fuga.

La víctima realizó la denuncia correspondiente y tras ser la causa consultada al fiscal en feria dispuso una serie de medidas entre ellas que se activara el protocolo de abuso sexual en la denunciante. Pericia médica que corroboró lesiones compatibles con abuso en la persona de la mujer.

De inmediato, Costilla ordenó la detención del sindicado quien fue identificado con nombre y apellido por la damnificada en la sede judicial. Sin embargo, su detención no se produjo sino hasta el miércoles a la noche, cerca de las 22.00 horas luego de que al ser identificado por circular en "actitud sospechosa" por la vía publica, los efectivos a cargo del procedimiento corroboraron a través del Comando Radioeléctrico de la policía que éste era buscado por la justicia por un grave hecho de abuso sexual.

Seguidamente, la policía cargo al sospechoso en la patrulla y lo traslado a la dependencia desde donde se informó al fiscal Costilla quien dispuso que quedara detenido previo examen medico.

Ahora resta que con el correr de las horas el fiscal solicite que Bellido sea trasladado al edificio de la fiscalía de calle Junín al 600 para previo hacerle conocer la causa y las pruebas en su contra, le impute el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo, amenazas simples y desobediencia judicial.