Detienen al sujeto denunciado por dos hechos de grooming intentando fugarse de la provincia

La Fiscalía en feria, a cargo del Dr. Hugo Costilla, investiga por estas horas a un sujeto mayor de edad, quien mediante el uso de la tecnología contactó al menos a dos menores de edad, a quienes les pidió fotos de sus partes íntimas a cambio de regalarles un teléfono celular. La acción desplegada por el depravado, de 49 años de edad y cuya identidad se mantendrá en reserva para no entorpecer la causa, encuadraría en primer término en el delito de grooming. Las madres de ambas víctimas lo denunciaron en la Unidad Judicial N° 11 de Piedra Blanca. Sin embargo, hasta el momento, el groomer no fue detenido. El personal de la División Investigacines materializó un allanamiento librado por el juez de Control de Garantías en feria, Dr. Fabricio Gershani Quesada, y logró el secuestro de un teléfono celular, propiedad del acusado, desde el cual supuestamente habría contactado a los niños.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN y que fue publicada en exclusiva en su edición digital de ayer, el día martes a la mañana, los padres de dos menores de edad se presentaron en la Unidad Judicial N° 11 y denunciaron que sus hijos estaban siendo víctimas de grooming, tratándose del mismo sujeto.

Tras el relato de los padres, las causas fueron consultadas al fiscal Costilla, quien comisionó al personal de la División Investigaciones, quienes lograron ubicar el domicilio del sospechoso, quien según las denuncias, había contactado a los niños por WhatsApp. Luego de intercambiar varios mensajes y ganarse su confianza, les pidió que le enviaran fotos de sus partes íntimas y, a cambio, él les regalaría un teléfono celular de alta gama. Si bien las fuentes consultadas no especificaron si algunas de las víctimas le envió al depravado alguna foto, se supo que uno de ellos se “asustó” y le contó a su madre, quien de inmediato realizó la denuncia judicial.



Allanamiento

En horas de la tarde noche del martes, efectivos de la División Investigaciones materializó una orden de allanamiento emitida por el juez de Control de Garantías en turno, Fabricio Gershani Quesada. La medida se cumplimentó en la casa del sospechoso, desde donde se recuperó un teléfono celular marca Samsung, el que habría sido el utilizado por el ahora detenido para contactar a las víctimas. Sin embargo, el sujeto se había logrado dar a la fuga.

Finalmente, ayer a la tarde, en inmediaciones a El Portezuelo, en el departamento Valle Viejo, el depravado fue detenido por la Policía, cuando pretendía aparentemente abandonar la provincia, según indicaron voceros de la causa.

Informado el fiscal de la detención, dispuso que fuera alojado en la comisaría previo examen médico para ser en la jornada de hoy trasladado a la fiscalía de calle Junín al 600, para la indagatoria de imputado.



Acoso

Asimismo, ayer se conoció también que en el Precinto Judicial N° 10 de Valle Viejo, se recepcionó una denuncia por supuesto acoso callejero, delito que fue incorporado al Código de Faltas de la provincia la última semana de diciembre pasado, a través de la Ley Provincial N° 5.667. Aquel trata de “piropos”, comentarios sexuales fuera de lugar o el contacto físico indebido o no consensuado, siendo el propósito de la ley prevenir y sancionar estas conductas, en espacios públicos que hostiguen, maltraten o intimiden.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN, la presentación se realizó a la tarde y en aquella, la víctima, quien sería mayor de edad, sindicó con nombre y apellido a su acosador. El hecho fue informado a la fiscalía en feria, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Cabe recordar, que de acuerdo con el artículo 5 de la flamante normativa, el “acoso sexual callejero” incorporado en el artículo 105 bis reza que “quien acosare sexualmente a otro, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con diez Unidades de Multa o el cumplimiento de tareas comunitarias, de acuerdo a la gravedad de la falta”.