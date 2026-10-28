Detienen a violento y la secuestran un arma blanca

Un sujeto de apellido Manzur, de 33 años, fue aprehendido por efectivos policiales en la ciudad Capital, luego de ser señalado como el presunto autor de una agresión física contra un joven de 28 años, a quien también habría amenazado exhibiéndole un cuchillo. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Capital Federal, antes de llegar a la intersección con la calle Dr. Teodulfo Barrionuevo, a partir de un requerimiento realizado por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información suministrada sobre el hecho, efectivos del COEM-Kappa acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del hombre, quien había sido sindicado por el joven como la persona que presuntamente lo agredió físicamente y luego lo amenazó con un arma blanca.

Durante la intervención policial, los uniformados también incautaron un cuchillo tipo Tramontina, que habría sido exhibido durante el episodio denunciado. El elemento quedó en calidad de secuestro, a disposición de las actuaciones correspondientes.

La denuncia de agresión física y amenaza

El hecho reúne dos situaciones señaladas por el joven de 28 años: una presunta agresión física y una posterior amenaza mediante la exhibición de un cuchillo. Según la información oficial, el hombre de 33 años fue identificado como el supuesto responsable de ambas conductas, motivo por el cual el personal policial actuó para concretar su aprehensión.

La secuencia informada indica que la intervención se produjo luego de que el episodio fuera puesto en conocimiento de las autoridades a través del SAE-911. A partir de ese requerimiento, los efectivos del COEM-Kappa se hicieron presentes en la calle Capital Federal, en las inmediaciones de la intersección con Dr. Teodulfo Barrionuevo, donde se desarrolló el procedimiento.

El cuchillo señalado en el relato del joven fue incautado por los policías y quedó formalmente secuestrado. De esta manera, el elemento fue incorporado a las actuaciones vinculadas con el episodio, en el marco de las medidas dispuestas por las autoridades judiciales que tomaron intervención.

Agresivo con los policías

Otro de los aspectos consignados en el parte policial se relaciona con la conducta que habría mantenido el hombre aprehendido durante el procedimiento. Según se informó, Manzur se habría tornado agresivo con los uniformados mientras los efectivos llevaban adelante la intervención.

Ante esa situación, el personal policial dispuso su traslado y alojamiento en la Comisaría Sexta, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde ocurrió el hecho. La medida permitió dejar al sospechoso a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzaban las actuaciones derivadas del episodio.

Tras la aprehensión, tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que intervino en las actuaciones y desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.