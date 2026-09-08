Detuvieron al abuelo de Guadalupe Lucero por una nueva causa de abuso sexual

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis, volvió a quedar atravesada por el nombre de su abuelo paterno. Roque Lucero fue detenido este domingo en el marco de una nueva causa por abuso sexual contra una menor, luego de que el resultado de una Cámara Gesell correspondiente a una nueva víctima diera positivo.

La detención abre una nueva instancia judicial para el hombre, que ya había sido imputado por un hecho de características similares. De esta manera, son dos las acusaciones que afronta Roque Lucero por abuso sexual de menores, aunque corresponden a causas diferentes.

Luego de su arresto está prevista la audiencia de imputación contra el acusado y, según detalló la agencia Noticias Argentinas, se espera que continúe detenido.

Una nueva causa y una acusación anterior

La reciente detención se produjo después de que la Policía de San Luis recibiera el resultado de la Cámara Gesell de una nueva víctima, cuyo testimonio habría dado resultado positivo.

Se trata de una investigación distinta de aquella por la cual Lucero ya había sido imputado este año. La información proporcionada señala que en abril había sido imputado por otra denuncia de abuso sexual contra una menor y que, en mayo de 2026, fue señalado por abusar sexualmente de una niña con discapacidad que vivía en su barrio.

La existencia de dos investigaciones diferentes por el mismo delito vuelve a poner al abuelo paterno en el centro de la atención de la familia de Guadalupe, especialmente porque, según sostienen sus allegados, su actuación durante el día de la desaparición nunca habría sido investigada con la profundidad que consideran necesaria.

El pedido de la abogada de la familia

En mayo de este año, Soledad Poma de Otaegui, abogada que representa a la mamá de Guadalupe, había solicitado ante la fiscalía que se analizara el número telefónico de Roque Lucero. El pedido apuntaba especialmente a reconstruir su actividad en los días anteriores y posteriores a la desaparición de la niña. También había solicitado analizar el recorrido que realizó, con el objetivo de obtener elementos que permitieran conocer sus movimientos durante ese período.

Sin embargo, según la información proporcionada, la abogada todavía no había obtenido respuestas a ese pedido.

Ese reclamo adquiere ahora una nueva dimensión para la familia, a partir de la detención de Lucero por una causa diferente a la investigación por la desaparición de Guadalupe.

La familia reclama revisar qué hizo el día de la desaparición

Silvia Domínguez, abuela materna de Guadalupe y mamá de Yamila Cialone, la madre de la niña desaparecida, reclamó que la Justicia vuelva a analizar qué hizo Roque Lucero el día en que Guadalupe fue vista por última vez.

"Deberían investigar qué hizo ese día y dónde estaba", afirmó Domínguez. La mujer también manifestó cierta expectativa frente al avance de las causas por abuso sexual que involucran al abuelo paterno. Sin afirmar que exista una relación entre esos expedientes y la desaparición de Guadalupe, planteó la posibilidad de que, si Lucero tuviera algún vínculo con lo ocurrido con la niña, pudiera aportar información.

"Si tuvo algo que ver con lo de Guadalupe espero que en algún momento se quiebre y lo diga", sostuvo. Al mismo tiempo, Domínguez dejó en claro que su deseo es que ambos casos sean esclarecidos. "Si no tuvo nada que ver, por lo menos las niñas abusadas van a tener justicia", expresó.

Guadalupe desapareció hace más de cinco años

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021, cuando tenía apenas 5 años. La niña se encontraba jugando en la vereda durante un cumpleaños familiar en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Desde entonces se desplegaron rastrillajes en toda la ciudad y se plantearon múltiples hipótesis, pero nunca volvió a saberse qué ocurrió con ella. La investigación pasó por la Justicia provincial y posteriormente por la federal, pero, según la información proporcionada, nunca tuvo detenidos, imputados ni una hipótesis firme sobre el destino de la niña.

Para la familia, la situación de Roque Lucero representa una línea que consideran que no fue investigada de manera suficiente dentro de la causa por la desaparición. "Es el menos investigado de toda la causa", insisten.

"No puede ser que la Justicia federal se entere por nosotros"

Silvia Domínguez cuestionó además la falta de articulación que, según su percepción, existió entre las distintas instancias judiciales que intervinieron en la investigación de Guadalupe y las denuncias que involucraban a su abuelo paterno.

"Se enteraron por nosotros, te da bronca e impotencia", expresó, al referirse a que la familia fue quien tomó conocimiento de la existencia de esas acusaciones en relación con el contexto de la investigación. La mujer recordó que, cuando desapareció Guadalupe, ya existía una denuncia contra esa persona dentro de la investigación provincial, mientras que una segunda denuncia llevaba dos años y la familia recién se habría enterado cinco años después y a través de la abogada.

"No puede ser que la justicia federal se entere por nosotros, no trabajan en conjunto", reclamó Domínguez.

En su planteo, remarcó además la gravedad de las denuncias vinculadas con menores: "Es una niña, el abuso infantil no es algo menor, imaginate lo que sufre una criatura y que no se le dé la importancia o decir, mirá que está pasando esto: hay que investigar".

El reclamo de investigar a todos

La abuela materna también cuestionó que Roque Lucero no haya sido, según sostiene la familia, objeto de una investigación más exhaustiva cuando Guadalupe desapareció. "No entendemos cómo no lo investigaron, cuando pasó lo de Guada a todos nos quitaron los teléfonos, nos interrogaron para saber dónde estaba cada uno", manifestó.

En ese sentido, planteó que el hecho de ser familiar de la niña no debía excluirlo de ninguna línea investigativa. "Será su abuelo, lo que sea, pero cuando desaparecen menores, la familia es la principal sospechosa. Tienen que investigar todo, hasta que se diga lo contrario todos somos sospechosos", reclamó.

Domínguez insistió en que las denuncias contra Lucero ya existían antes y que, desde su perspectiva, ese antecedente debía haber sido considerado dentro de las líneas de investigación.

La nueva detención de Roque Lucero se produce así en un contexto particularmente sensible para la familia de Guadalupe: una investigación por abuso sexual que acaba de derivar en un arresto, otra causa previa por el mismo delito y una causa por la desaparición de una niña que lleva más de cinco años sin una hipótesis firme.

Por ahora, ambas investigaciones por abuso sexual avanzan por sus propios carriles. Para los familiares de Guadalupe, sin embargo, la detención vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que mantienen desde el comienzo: qué hizo Roque Lucero en los días vinculados con la desaparición de la niña y por qué, según sostienen, esa línea no fue profundizada por la Justicia.