Catamarca: una pareja destrozó una vivienda y atacó a la dueña

La secuencia de los hechos comenzó hoy a las 16:15, momento en el cual el SAE-911 emitió una solicitud que movilizó de manera inmediata al personal de la Comisaría Cuarta. Los efectivos debieron constituirse con urgencia en un domicilio del barrio Hipódromo, un sector que se vio alterado por la gravedad de la situación reportada. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de dos sospechosos: un hombre identificado por el apellido Molas, de 37 años, y una joven mujer de apellido Villagra, de 28 años.

La actuación de las fuerzas de seguridad respondió directamente a la denuncia formulada por una mujer de 59 años de edad, quien señaló de forma categórica a los dos demorados como los supuestos autores de un violento episodio en su propiedad. Según la reconstrucción inicial, los acusados se habrían presentado en el domicilio de la víctima para desencadenar momentos de extrema tensión, culminando en daños materiales en la propiedad y en una posterior agresión física directa hacia la propietaria.

Tensión durante el procedimiento y autolesión

El operativo de contención y arresto no estuvo exento de complicaciones operativas y momentos de riesgo. Durante el desarrollo del procedimiento policial, el sujeto de apellido Molas se habría autolesionado con un trozo de una botella de vidrio, adoptando una conducta hostil que puso en riesgo su propia integridad física y dificultó la labor de los agentes intervinientes.

Ante la complejidad de la situación, los efectivos de la Comisaría Cuarta requirieron apoyo táctico y operativo, logrando la valiosa colaboración de sus pares de las Seccionales Séptima y Octava. Gracias a este despliegue conjunto, las fuerzas de seguridad lograron persuadir al individuo y controlar la situación, consiguiendo que desista de su accionar violento. Inmediatamente después de neutralizar el peligro, el hombre debió ser asistido en el lugar por profesionales médicos del SAME, quienes evaluaron su estado de salud tras las lesiones autoinfligidas con el vidrio.

Derivación judicial y medidas procesales

Una vez estabilizada la situación en el barrio Hipódromo y asegurado el perímetro, la intervención policial dio paso a los protocolos legales correspondientes para este tipo de delitos contra la propiedad y la integridad personal. Las dos personas involucradas, Molas y Villagra, quedaron formalmente detenidas bajo la sospecha de ser los autores materiales de los daños y la agresión física denunciada por la mujer de 59 años.

Aprehendidos: Un hombre de apellido Molas (37) y una mujer de apellido Villagra (28).

Damnificada: Una mujer de 59 años de edad.

Organismos intervinientes: SAE-911, Comisaría Cuarta, Seccionales Séptima y Octava, y profesionales médicos del SAME.

Autoridad judicial: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Finalmente, tanto el hombre como la joven mujer fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. Desde dicha sede judicial se emitieron las directivas pertinentes y se indicaron las medidas a cumplimentar para avanzar con la investigación formal y definir la situación procesal de los dos aprehendidos.