Un hombre fue aprehendido tras agredir a su pareja en Catamarca

El operativo se desencadenó en las primeras horas de la jornada, específicamente a las 05:50, cuando el sistema de emergencias activó a las fuerzas de seguridad locales. Por un requerimiento formal emitido por el SAE-911, numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) se constituyeron de manera inmediata en la manzana "X" del barrio Parque Norte. En el lugar, los efectivos concretaron la aprehensión de un hombre de 42 años de edad.

La medida se originó porque el individuo fue directamente sindicado por su pareja, una joven mujer de 21 años, como el presunto autor de haberla agredido físicamente. Durante el procedimiento en el escenario de los hechos, el personal policial procedió al resguardo de un elemento contundente, el cual fue utilizado en la agresión y quedó formalmente en calidad de secuestro para las pericias e investigaciones posteriores de la causa.

El traslado y los pasos procesales de la investigación

Tras la aprehensión concretada en el barrio Parque Norte, la situación legal del implicado comenzó a avanzar bajo los carriles judiciales correspondientes. Esta persona fue trasladada preventivamente y quedó alojada en las instalaciones de la Comisaría Séptima, unidad policial que por jurisdicción corresponde para esta zona.

Desde allí, el procedimiento quedó a estricta disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad encargada de determinar las directrices judiciales a seguir. En paralelo al accionar sobre el sospechoso, los efectivos policiales invitaron formalmente a la joven damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, trámite que debe sustanciarse en la sede de la Unidad Judicial N° 7 para avanzar de forma oficial en la protección de sus derechos y el esclarecimiento judicial del hecho.

Canales de asistencia y prevención ante la violencia de género

Este episodio pone de relieve la importancia de los mecanismos estatales de respuesta rápida y asistencia a las víctimas de violencia de género y familiar, los cuales operan de manera permanente. Las mujeres que atraviesan situaciones similares o se encuentran en contextos de riesgo cuentan con herramientas de comunicación directa y confidencial para solicitar ayuda en cualquier momento.

Línea gratuita 144: Número nacional especializado para la contención, asesoramiento y orientación en violencia de género.

Línea de emergencias 911: Sistema centralizado para la atención de urgencias y requerimientos policiales inmediatos en la vía pública o domicilios.

Ambos servicios funcionan bajo la modalidad de llamada anónima y se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una vía de acceso permanente a la protección y el auxilio estatal.