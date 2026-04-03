Detuvieron en Catamarca a un hombre con pedido de la Justicia de Santa Cruz

En el marco de los habituales recorridos preventivos realizados por efectivos de la Comisaría Los Altos, personal policial llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un sujeto que era requerido por la Justicia de la provincia de Santa Cruz.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Los Altos, jurisdicción del Departamento Santa Rosa, cuando los uniformados, mientras desarrollaban tareas de prevención y control en la vía pública, procedieron a identificar a un joven de 29 años de edad, de apellidos Vázquez Quipildor.

La intervención se produjo dentro de las acciones rutinarias de seguridad que realiza la fuerza en la zona, orientadas a reforzar la prevención del delito y verificar la situación de las personas que circulan por el lugar. Fue en ese contexto que, al requerir la identificación del individuo, surgieron elementos que motivaron una verificación más exhaustiva de sus antecedentes judiciales.

El requerimiento judicial vigente

Tras la identificación, los policías efectuaron la correspondiente consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta utilizada para constatar medidas judiciales, pedidos de captura y requerimientos vigentes en distintas jurisdicciones del país.

De acuerdo con la información obtenida a través de ese sistema, sobre Vázquez Quipildor pesaba un requerimiento judicial dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

La medida judicial estaba vinculada al supuesto delito de tentativa de hurto en calidad de autor, circunstancia que determinó el inmediato accionar del personal interviniente, en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes

Actuación judicial

Una vez confirmada la existencia del requerimiento judicial, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Por lo acontecido, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo desde el cual se impartieron las medidas a cumplimentar en relación con el procedimiento realizado y la situación procesal del detenido.

La actuación policial avanzó así conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, articulando la labor preventiva desarrollada en territorio con los sistemas de consulta federal y la inmediata comunicación con los organismos judiciales intervinientes.