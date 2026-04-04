Detuvieron a dos arrebatadores tras robar un celular en la Capital

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada tras ser señalados como presuntos autores de un arrebato ocurrido en la ciudad Capital de Catamarca, donde una mujer denunció el robo de su teléfono celular.

El procedimiento se inició a la 1:20, cuando personal de la Comisaría Quinta acudió, a solicitud del SAE-911, a la intersección de avenida Güemes Oeste y calle La Pampa. En el lugar, una mujer de 54 años manifestó que minutos antes dos sujetos a bordo de una motocicleta le habían arrebatado un teléfono celular Samsung A01 de color negro y luego se dieron a la fuga.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos policiales, junto a personal del COEM-Kappa, realizaron un operativo que los llevó hasta un inmueble en inmediaciones del barrio San Ramón. Con autorización de la propietaria de la vivienda, los uniformados ingresaron al domicilio y aprehendieron a dos sospechosos de apellidos Medina (36) y Rodríguez (38).

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron el teléfono sustraído y secuestraron una motocicleta Corven Triax 150 cc de color blanco, en la que se conducían los presuntos autores.

Los detenidos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, con intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste. En tanto, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 5.