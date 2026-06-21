Detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja dentro de un colectivo

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo por la mañana acusado de agredir a su pareja mientras ambos viajaban en un colectivo en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.45, cuando efectivos de las comisarías Quinta y Primera acudieron a la intersección de las calles Maipú y Chacabuco tras un requerimiento del SAE-911.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 36 años relató que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja dentro de una unidad de transporte urbano y que, durante el altercado, el hombre se tornó agresivo.

De acuerdo con su denuncia, el sospechoso la tomó del cuello y provocó que cayera al piso del colectivo.

Ante la situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto agresor, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Este.

Por su parte, la mujer fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, donde se avanzará con las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar o de género pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 144 o con el 911, servicios que funcionan las 24 horas, todos los días del año.