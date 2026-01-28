Detuvieron a un hombre por golpear la camioneta en la que se trasladaba Javier Milei en Mar del Plata

Un episodio de tensión se registró ayer por la tarde en Mar del Plata, cuando un hombre fue detenido tras golpear la camioneta en la que se trasladaba el presidente Javier Milei. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Teatro Roxy, donde el mandatario había participado del ensayo del espectáculo "Fátima Universal", junto a la humorista Fátima Florez.

El incidente se produjo cerca de las 15, cuando Milei se disponía a abandonar el teatro, ubicado sobre la calle San Luis al 1700. En ese momento, un hombre se aproximó al vehículo presidencial y apoyó su mano de manera hostil sobre una de las ventanillas, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad.

El sospechoso, de 37 años, fue identificado como Martín G. y quedó detenido en el lugar por efectivos de la custodia presidencial. Posteriormente, fue imputado por el delito de amenazas y puesto a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, con intervención de la secretaría de Maximiliano Giudice.

Según información oficial, el procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles San Luis y Rivadavia, sin que se registraran personas heridas. El hombre fue reducido por al menos diez efectivos y trasladado en un patrullero a la comisaría correspondiente.

Fuentes policiales indicaron que el detenido es argentino, se encuentra desempleado y reside en la ciudad de Mar del Plata, aunque posee domicilio fiscal en Lanús. Además, señalaron que anteriormente se desempeñó como proveedor de servicios informáticos y fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División de Investigaciones Federales (DIF) Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, que realizó las actuaciones de rigor y el traslado del imputado a la sede de la División Unidad Operativa Federal local.

La presencia del Presidente en la ciudad balnearia formó parte de una agenda intensa que incluyó una caminata por el centro, un breve discurso con megáfono y referencias a temas clave de su gestión, como la reforma laboral —que también genera expectativa en provincias como Catamarca—, la ley de glaciares y la iniciativa para modificar el régimen penal juvenil.

Al cierre de la jornada, Milei tenía previsto participar como orador principal en la Derecha Fest, un evento organizado por la fundación Faro, que se desarrolló en el balneario Horizonte Club de Playa.