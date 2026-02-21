Vuelco en calle Mendoza: un hombre de 77 años resultó herido

Durante las primeras horas de la jornada, la calma urbana en la intersección de Calle Mendoza y Calle San Luis se vio interrumpida por un siniestro vial de magnitud. Pasada la medianoche, se registró el vuelco de un automóvil, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad en la zona para asistir a los involucrados y despejar la calzada.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Fiat Cronos, de color gris, el cual era conducido por Ponce Raul Augusto, un hombre de 77 años. Por razones que son materia de investigación, el rodado terminó volcado sobre la vía pública, generando una situación de alerta entre los vecinos y transeúntes que circulaban por el sector a esa hora.

Asistencia médica y lesiones reportadas

Debido a la naturaleza del impacto, el conductor debió recibir atención inmediata. Según los informes oficiales, Ponce Raul Augusto fue trasladado al HSJB (Hospital San Juan Bautista) para recibir cuidados profesionales. El diagnóstico inicial indicó que el hombre de 77 años presentaba diversos golpes en su mano izquierda, motivo por el cual se decidió su internación preventiva en dicho nosocomio.

Intervención de las fuerzas de seguridad

En el lugar del hecho se desplegó un operativo para resguardar la escena y realizar las pericias de rigor. La labor técnica y administrativa quedó bajo la órbita de las siguientes dependencias:

Seguridad: Personal de la Comisaría con jurisdicción en la zona.

Personal de la con jurisdicción en la zona. Actuaciones Judiciales: Intervención directa de la Unidad Judicial N°5.

Investigación del siniestro

La Unidad Judicial N°5 trabaja actualmente en la recolección de pruebas y testimonios para determinar la mecánica del vuelco ocurrido entre Calle Mendoza y Calle San Luis. Mientras tanto, el vehículo Fiat Cronos color gris fue peritado para descartar fallas mecánicas previas al accidente que derivó en las lesiones de su conductor.