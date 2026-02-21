Femicidio de Celeste Moreno: la defensa de Ítalo Agüero exige el sobreseimiento y la nulidad de la indagatoria

El proceso judicial que busca esclarecer el brutal asesinato de Celeste "Chasqui" Moreno ha ingresado en una fase de definiciones críticas que podrían determinar la impunidad definitiva del caso. Durante la mañana de ayer, en el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Santiago Franzini Ahumada, se llevó a cabo una audiencia fundamental donde los abogados Gallo y Cruz, actuales representantes legales de Ítalo Agüero, plantearon una estrategia técnica centrada en la nulidad y el paso del tiempo. La defensa solicitó formalmente la nulidad del decreto de determinación del hecho, es decir la indagatoria, y el sobreseimiento de su pupilo argumentando el vencimiento de los plazos razonables para la prosecución de la investigación.

Lo que pretende la nueva defensa es que se invalide la pieza principal de la acusación, el acto de la indagatoria, debido a que este es el instrumento legal que suspende los plazos para la prescripción de la acción penal. De prosperar este planteo, la causa prescribiría y el femicidio de la joven madre quedaría sin sentencia. Ante esta postura, la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola González Pinto, expuso sus fundamentos para mantener la vigencia del proceso, subrayando que la investigación se encuentra actualmente activa y con el constante ingreso de nuevas pruebas. Tras escuchar a ambas partes, el magistrado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, jornada en la que se dará a conocer el veredicto sobre estas peticiones.

Un crimen marcado por la violencia extrema

Para comprender la trascendencia de esta instancia, es necesario remitirse al 4 de octubre de 2013, fecha en la que Celeste "Chasqui" Moreno fue asesinada en el sector norte de la ciudad Capital. Su cuerpo fue hallado en un descampado en condiciones que evidenciaban una saña particular, ya que la víctima se encontraba ahorcada con los breteles de su propio corpiño, presentaba tierra en su boca y múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo. Durante años, la causa no registró movimientos determinantes hasta que, en mayo de 2025, la fiscal González Pinto logró reunir elementos de prueba aportados por la División Homicidios, lo que derivó en la detención de tres hombres, entre ellos quien era pareja de la joven al momento del crimen.

El día 23 de mayo de aquel año, la fiscalía indagó e imputó a los sospechosos por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de coautores. Según la hipótesis que maneja la instrucción, el móvil del asesinato estaría vinculado a una supuesta sustancia estupefaciente que la víctima le habría "sacado" a Claudio Argañaraz. A pesar de la gravedad de la imputación, el devenir procesal permitió que la mayoría de los implicados recuperara la libertad poco tiempo después.

La situación de los imputados y el estado de la prueba

En la actualidad, la causa cuenta con cuatro sospechosos en distintas situaciones procesales. Ítalo Yamil Agüero y Claudio "Loco" Argañaraz fueron detenidos originalmente en sus domicilios, mientras que Eduardo Rafael Silva se presentó espontáneamente ante la justicia tiempo después. Estos tres individuos recuperaron su libertad en el mes de julio de 2025, luego de que el juez Franzini Ahumada rechazara el pedido de prisión preventiva el día 12 de ese mes, argumentando una falta de elementos de prueba suficientes y detectando omisiones o defectos en la presentación realizada por el Ministerio Público.

Por su parte, el cuarto sospechoso, Miguel Ángel Nieva, es el único que permanece privado de su libertad, aunque lo hace cumpliendo una condena previa en el penal de Miraflores por la comisión de otro delito. Mientras se aguarda la resolución sobre el sobreseimiento, la recolección de evidencia continúa bajo la supervisión de la Oficina Judicial de Investigaciones Especiales, dependiente de la Policía Judicial, y de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, quienes trabajan en el desarrollo de pericias técnicas fundamentales para el sostenimiento de la acusación. El próximo lunes, el juez determinará si estos esfuerzos científicos podrán ser ventilados en un juicio o si el caso se cerrará definitivamente.