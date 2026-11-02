Robó bebidas alcohólicas en un comercio y terminó detenido

Un hombre de 50 años, de apellido Juárez, fue aprehendido por efectivos policiales luego de un episodio ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Choya y Los Terebintos. El procedimiento estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Octava, quienes actuaron en colaboración con sus pares de la Seccional Décima Tercera.

De acuerdo con la información del hecho, los uniformados se dirigieron hasta el establecimiento comercial y concretaron la aprehensión del sospechoso. La intervención se produjo luego de que el hombre habría sido sorprendido momentos antes por un empleado del local, cuando presuntamente sustraía productos del negocio.

La actuación policial se concentró en el lugar señalado, donde los efectivos tomaron intervención ante la situación denunciada. El hombre quedó identificado por su apellido y edad, mientras se avanzaba con las medidas correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.

Tres botellas fueron recuperadas

El episodio habría tenido como objeto la sustracción de tres (03) botellas de bebidas alcohólicas. Según lo informado, los productos fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas tras la intervención policial.

La recuperación de las bebidas se concretó en el marco del procedimiento y permitió que los elementos señalados como sustraídos fueran incorporados a las actuaciones. La información oficial no especificó el tipo de bebidas alcohólicas ni otros detalles sobre los productos.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Norte

Una vez concretada la aprehensión, el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en una dependencia policial. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que deberá intervenir en el marco de las actuaciones correspondientes.

En paralelo, las autoridades invitaron a la encargada del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8. Esa instancia forma parte de los pasos previstos tras el procedimiento, con el objetivo de formalizar la presentación vinculada con lo ocurrido en el establecimiento.

La intervención contó con la participación de personal de dos dependencias policiales: numerarios de la Comisaría Octava y efectivos de la Seccional Décima Tercera, que colaboraron en el operativo. La actuación se desarrolló en el comercio situado en la esquina de las avenidas Choya y Los Terebintos.