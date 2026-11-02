Lo detuvieron, se puso violento y amenazó con un cuchillo a los policías

Personal de la Comisaría Décima llevó adelante un procedimiento en el sur de la Capital que culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años y el secuestro de un arma blanca. El episodio se produjo mientras efectivos policiales realizaban recorridos preventivos en la zona de la intersección de la avenida Gobernador Rodríguez y calle Formosa.

Durante esas tareas de prevención, los uniformados procedieron a identificar a una persona del sexo masculino, de apellido Vera, quien habría reaccionado de manera agresiva ante la presencia de los policías.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre comenzó a vociferar insultos contra el personal interviniente y, posteriormente, habría esgrimido un cuchillo tipo Tramontina con el que intentó agredir a los efectivos. La situación derivó en una intervención policial que concluyó con la aprehensión del sujeto y la incautación del elemento utilizado durante el episodio.

Insultos y un intento de agresión

El comportamiento del hombre se habría tornado violento en el momento en que los efectivos intentaron llevar adelante su identificación. Según lo informado, Vera comenzó a insultar a los policías y luego exhibió un arma blanca, con la que habría intentado atacarlos.

El elemento mencionado en el procedimiento fue identificado como un cuchillo tipo Tramontina, cuya incautación se concretó tras la intervención del personal policial.

El procedimiento se desarrolló en el sector sur de la Capital, en el marco de los recorridos preventivos que realizaba el personal de la dependencia policial.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la seccional policial. Asimismo, el arma blanca fue incautada como parte de las actuaciones relacionadas con el hecho.

La situación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo al que fue puesto a disposición el hombre aprehendido.