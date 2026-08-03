Dos detenidos por agresiones y daños en Capital

Dos intervenciones policiales realizadas en distintos puntos de la ciudad Capital culminaron con la aprehensión de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por hechos vinculados a presuntas agresiones y daños ocurridos en el ámbito familiar.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) y de la Comisaría Sexta, luego de requerimientos recibidos a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 y de actuaciones desarrolladas durante la madrugada. En ambos casos, los sospechosos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, mientras las fiscalías competentes tomaron intervención para continuar con las actuaciones judiciales.

Agredida por su hermano

El primero de los procedimientos se concretó luego de un requerimiento del SAE-911, que motivó el desplazamiento de efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) hasta la calle Luis Ahumada al 100.

Al arribar al lugar, los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Tanquía, de 33 años, quien fue señalado por su propia hermana, una joven de 29 años, como el presunto autor de una agresión física. De acuerdo con la información suministrada, la mujer manifestó que habría sido víctima de la agresión, situación que derivó en la inmediata intervención policial.

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado a la Seccional Décima, dependencia que posee jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho. Del procedimiento fue informada la Fiscalía del Distrito Sur, que tomó conocimiento de lo sucedido y quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Otra agresión

En otra intervención independiente, realizada a la 1 de la madrugada, efectivos de la Comisaría Sexta acudieron a la calle Santa Cruz al 1.600, donde se produjo un nuevo procedimiento relacionado con un conflicto familiar.

En ese lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de apellido Herrera, de 32 años, luego de que, según la información oficial, momentos antes hubiera causado daños en el domicilio de su propia madre, una mujer de 56 años. Siempre de acuerdo con los datos aportados, tras ocasionar esos daños el hombre se habría agredido físicamente con su hermano, circunstancia que motivó la intervención de los efectivos policiales.

Una vez reducido y aprehendido, Herrera fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Intervención de las fiscalías

Los dos procedimientos desarrollados durante la jornada quedaron bajo la órbita de distintos organismos judiciales, de acuerdo con la jurisdicción correspondiente a cada hecho. En el caso ocurrido en la calle Luis Ahumada al 100, tomó intervención la Fiscalía del Distrito Sur, luego de que el hombre de apellido Tanquía fuera trasladado a la Seccional Décima.

Por su parte, el procedimiento realizado en la calle Santa Cruz al 1.600, que culminó con la aprehensión de Herrera, quedó bajo la intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste, organismo ante el cual el sospechoso permanece a disposición de la Justicia.

De esta manera, ambas investigaciones continuarán su curso conforme a las directivas que dispongan las autoridades judiciales competentes.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

