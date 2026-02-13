Dos detenidos tras amenazas de incendio y agresión en Catamarca

A las 03:20 de la madrugada de hoy, numerarios de la Seccional de Sumalao se constituyeron en la avenida Juan Chelemín S/N°, inmediaciones a la cancha del Club Atlético San Lorenzo de Alem, tras recibir la denuncia de una mujer de 38 años. Según relató, su expareja la habría agredido físicamente momentos antes, para luego, junto a otro sujeto, amenazarla con incendiar su vivienda y ahogarla. Tras las amenazas, ambos individuos se dieron a la fuga, dejando a la víctima en estado de alerta y obligándola a buscar asistencia policial inmediata.

Los oficiales, actuando con celeridad y protocolo, invitaron a la mujer a radicar la denuncia penal correspondiente, garantizando su derecho a la protección y activando los mecanismos legales pertinentes ante un posible caso de violencia familiar y de género.

Operativos policiales y captura de los sospechosos

Con las características aportadas por la denunciante, los efectivos de la Seccional Sumalao, en conjunto con los integrantes del Grupo GAM-Pampa, desplegaron rastrillajes por los descampados de la zona, buscando dar con los presuntos agresores. La respuesta fue rápida y efectiva:

Se logró la aprehensión de dos sujetos de 26 y 30 años de edad.

Ambos fueron alojados en la dependencia policial correspondiente.

El operativo evidencia la coordinación entre fuerzas locales y grupos especializados, un factor clave para garantizar la seguridad de las víctimas y la pronta detención de los sospechosos.

Intervención judicial y seguimiento del caso

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género tomó conocimiento inmediato del incidente, impartiendo las medidas a seguir. Este paso asegura que la investigación avance dentro del marco legal establecido, protegiendo los derechos de la víctima y asegurando que los imputados enfrenten la justicia según corresponda.

El caso resalta la importancia de los procedimientos coordinados entre policía y justicia frente a situaciones de violencia doméstica, así como la necesidad de respuestas rápidas para prevenir daños mayores.

Líneas de asistencia y prevención

Este hecho también pone de relieve los recursos disponibles para las víctimas de violencia familiar y de género. Las autoridades recuerdan que las mujeres afectadas pueden comunicarse a:

Línea gratuita 144

911

Ambas líneas funcionan las 24 horas, los 365 días del año, y garantizan anonimato y asistencia inmediata, ofreciendo contención, orientación legal y coordinación con fuerzas de seguridad cuando sea necesario.